寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成

【明報專訊】武漢肺炎疫情肆虐，樓市前景未明，西環寶翠園新近錄得一宗低市價租務成交。香港置業分行高級聯席董事馬宏恩表示，上述為寶翠園5座中高層A室，屬3房間隔，實用面積1111方呎（建築面積1409方呎），單位業主最初以5.6萬元放租，新近獲外籍夫婦租客接洽，經雙方議價後，減價5000元或9％，最終以5.1萬元租出，實用呎租46元（建築呎租36元）。據悉，目前同類單位租金市價為5.5萬元至5.8萬元，亦即是次租務成交較市價低約一成。上述剛租出的單位，業主2001年6月以約726.3萬元購入，持貨近19年，租金回報約8.4厘。