經濟

香港地產

寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成

【明報專訊】武漢肺炎疫情肆虐，樓市前景未明，西環寶翠園新近錄得一宗低市價租務成交。香港置業分行高級聯席董事馬宏恩表示，上述為寶翠園5座中高層A室，屬3房間隔，實用面積1111方呎（建築面積1409方呎），單位業主最初以5.6萬元放租，新近獲外籍夫婦租客接洽，經雙方議價後，減價5000元或9％，最終以5.1萬元租出，實用呎租46元（建築呎租36元）。據悉，目前同類單位租金市價為5.5萬元至5.8萬元，亦即是次租務成交較市價低約一成。上述剛租出的單位，業主2001年6月以約726.3萬元購入，持貨近19年，租金回報約8.4厘。

浪琴園3房5.4萬租出 呎租39元

另外，大潭浪琴園新近錄得租賃成交。利嘉閣地產分行經理梁志偉表示，浪琴園1座低層A室，實用面積1397方呎（建築面積1772方呎），3房套連工人套間隔，望海景，以5.4萬元租出，實用呎租39元（建築呎租30元）。原業主2008年2月以2060萬元購入單位，租金回報約3厘。

利奧坊‧凱岸1房1.58萬 呎租63元

至於近月入伙的大角嘴利奧坊‧凱岸，剛錄屋苑第二宗租賃成交。中原地產分行首席分區營業經理黃家全表示，利奧坊‧凱岸錄得屋苑第二宗租務成交，位於2座高層B室，實用面積251方呎，1房間隔，以月租1.58萬元租出，實用呎租63元。業主2018年7月以695萬元購入單位，現成功租出單位，租金回報2.7厘。

相關字詞﹕利奧坊‧凱岸 浪琴園 寶翠園

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