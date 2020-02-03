黃埔花園現確診個案 周末零成交

天水圍嘉湖山莊上月共錄27宗成交，平均實呎10,664元。踏入2月後，屋苑新近錄得一宗低市價成交，有3房戶以518萬元沽出。

祥益地產經理林家倫表示，單位為嘉湖山莊樂湖居2座低層C室，實用面551方呎，屬3房間隔，原業主於上月中叫價580萬元放售，期後累減62萬或11％後，最終以518萬元成交，實呎9401元，成交價低市價約5%。不過，原業主2009年3月以113.8萬元買入，持貨近11年，帳面獲利404.2萬元或3.6倍。

同屬新界上車屋苑的沙田第一城，剛過去周末亦錄得一宗成交。美聯分行營業經理陳竣言表示，沙田第一城7座低層D室，實用面積約504呎，3房間隔，新近以800萬元成交，實呎15,873元。原業主於2010年12月以200萬元購入，持貨約9年，帳面獲利600萬元或約3倍。

十大屋苑周末僅3宗成交

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，目前社會氣氛凝重，而疫情下市民減少外出，令原本預期於農曆新年後出現的小陽春受阻。不過，人民銀行於今日開展1.2萬億元逆回購操作，相信此舉料對經濟及後市有穩定作用。

美聯住宅部行政總裁布少明亦指出，受新型肺炎擴散影響，加上春節後暫未有新盤推出應市，令整體交投愈見淡靜，惟本港置業需求持續，亦見有準買家出動尋覓筍盤，相信接下來減價盤將主導市場，使樓價受壓。