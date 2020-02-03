豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場

明報記者 張允亭

去年初入伙的屯門豐連，為區內新晉屋苑，屋苑自去年下半年開始，陸續錄得額印鬆綁成交，當中不乏業主持貨3年後轉手大賺成交個案，惟屋苑新近就有2房戶明賺實蝕約10萬元離場。

祥益地產高級客戶經理古文彬表示，豐連2座高層C室，實用面積536方呎，2房間隔，原業主最初叫價750萬元放售，期後累減132萬元或18%，最新以618萬元售出，實呎11,530元。上述同類單位目前市場叫價約700萬元，而是次成交價亦較屋苑近月市價略低近一成。

原業主2016年11月以604.7萬元一手買入上述單位，一直作自住用途，持貨滿3年多，帳面獲利13.3萬元或約2%，連使費計後實蝕約10萬元或約2％離場。

銀湖‧天峰3房1480萬沽 低估價一成

另一邊廂，亦有買家無懼疫情入市「執平貨」。曾有確診患者逗留過的馬鞍山銀湖‧天峰，最新有3房單位以1480萬元沽出，做價略低銀行估價一成。世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，上述單位為銀湖‧天峰2座中層A室，實用面積980方呎，屬3房1套連儲物室間隔，新近以1480萬元成交，實呎15,102元。資料顯示，該單位匯豐銀行現估值1650萬元、恒生銀行估值1670萬元，現成交價較銀行估值低10%至11%。原業主於2009年6月以672萬元購入，持貨近11年 ，帳面獲利808萬元或1.2倍。

Grand YOHO本月開齋 2房768萬沽

此外，元朗Grand YOHO錄得本月首宗二手成交。美聯首席高級營業經理張瑋津表示，Grand YOHO 1座高層A室，實用498方呎，屬2房間隔，新近以以768萬元成交，實呎15,422元。原業主於2016年9月以約695.2萬元購入，持貨3年多，帳賺約72.8萬元或約11%。

龍蟠苑2房685萬 3年多升兩成

公營房屋方面，鑽石山居屋龍蟠苑新近亦錄得一宗成交。利嘉閣分行經理何雲德表示，龍蟠苑A座頂層戶，實用面積426方呎，屬2房間隔，新近於自由市場以685萬元成交，實呎16,080元。原業主於2016年11月以562萬元（已補地價）買入單位，持貨3年多，帳面獲利123萬元或約22%。