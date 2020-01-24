李志成：SARS價難重現

根據差餉物業估價署公布，去年12月私人住宅售價指數跌至378.5，按月跌1.66%，去年整體樓價升約5.3%，較2018年升幅約1.9%為高，並自2009年開始已連升11年，累積升幅達2.61倍。值得注意的是，樓價指數有滯後，主要反映11月社會事件加劇。

事實上，2020年樓市開局不錯，中美兩國簽署首階段協議，加上央行放水，對市場有刺激作用，新盤市場銷情旺熱，帶動二手交投活躍，市場氣氛好轉。不過1月底爆發新型肺炎，在疫情陰霾下，樓價有調整壓力，不少人將現時情况與SARS比較，有人期望待樓價大跌趁低入市，不過目前經濟與2003年SARS不能同日而語。當年自從1997年金融風暴後經濟一直走下坡，加上房屋供過於求，兼市場上有不少「炒家」持有多個物業，遇上跌市時放售止蝕，樓市泡沫爆破，樓價由1997年開始反覆下跌，至2003年累計大跌七成，期間負資產一度超過10萬宗，2003年失業率更達8.7%歷史高位。在政府「辣招」下，「炒家」比例大不如前，現時用家市場主導，業主一般傾向持有物業，加上經歷SARS樓價大跌，喘定後樓價仍重拾升軌，今日業主防守力已明顯增強。展望樓市走勢，相信除非疫情持續惡化，以致金融經濟大受打擊，失業率大幅上升，否則短期內樓價難重現斷崖式下跌。

香港置業行政總裁

[李志成]