經濟
布少明

投資策略

布少明：政府應按經濟情况減辣

【明報專訊】新型肺炎疫情持續擴散，本港樓市大受打擊，不少市民暫緩入市步伐，同時減少外出，以保安全，二手市場率先陷入半癱瘓狀態。本行前線同事回報所得，由於疫情急轉直下，部分業主甚至不准睇樓或暫時封盤，有小部分分行更處於「零walk in」或者「零phone in」的狀態。

據美聯統計，2月1日至2日周末，15個指標屋苑預約睇樓量錄約301組，較1月25至26日，即年初一及年初二的周末有所回升，但較1月18日至19日周末仍錄得22.8%跌幅。預期首季樓價依然有下調壓力，但相信市場仍不乏有實際需求的用家繼續在物色單位趁低入市。猶記得初踏入1月，市場預期樓市大有機會迎來「小陽春」，筆者亦是其中一員，但冷不及防疫症來襲，令全城處於戒備狀態。個人估計，如果疫症在香港社區大規模爆發，預計樓市會受到影響，樓價或續調整。

近期樓市吹淡風，有不少業主在叫價上「有偈傾」，但年輕人要上車亦殊非易事。據本行在去年12月底透過互聯網及電話訪問，進行了有關2020年置業意向調查(肺炎疫症爆發之前)，成功收回逾500份問卷，當中33%有意入市的受訪者，表示首期主要需要家人的資助，較2018年同期調查高出4個百分點，反映即使樓價有所下滑，但部分買家須靠「父幹買樓」的情况依然維持，並有增加的趨勢。事實上，雖然政府去年10月推出新按揭措施，放寬首置人士的按揭保險成數上限，的確有助提升置業者的入市能力，但樓價仍屬偏高水平，在最近本港經濟平平下，政府應考慮略為「減辣」或再略為調整按揭成數，令更多有供樓能力的港人有相對容易「上車」機會。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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