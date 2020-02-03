廖偉強：歷史正在重演

【明報專訊】鼠年首篇專欄，祝位讀者萬事如意、身體安康！2018年中美展開貿易戰，直至今年1月15號簽署了第一階段的貿易協議，中美之間的貿易糾紛才可以暫時紓緩；2019年又有反修例社會運動，連續超過七個月，打擊各行各業的經濟及信心，雖然是這樣，但情况已經漸漸減退，各行各業亦已經漸漸見到有起色。可是，話口未完，香港又再面臨新的挑戰，新的病毒武漢肺炎來勢洶洶，香港人又要再一次經歷一段時間的煎熬！
筆者經常說香港是福地，沒有嚴重的災害，起碼不用時時刻刻都面對地震、海嘯、火山爆發、龍捲風、水災及旱災等自然的天氣現象，但是，不知道香港人是否身在福中不知福，明明是天下太平，仍然要衍生人禍！
回想10多年前，今年疫情的出現好像正在歷史重演，當年SARS未出現之前，香港經歷九七年亞洲金融風暴，之後又有禽流感，最後就有SARS的出現。
今次武漢肺炎未出現之前，筆者經常接觸一些用家及投資者，都不約而同會說如果再一次類似SARS的來臨，就必定會入市。因為，很多人眼見在SARS期間的樓價，真的是谷底價錢，如果能夠在當時把握入市，今天手持的物業起碼升幅超過5倍，如果有銀行的借貸，更加是槓桿原理，今天很多人的財富就是能夠在SARS期間把握回來的。
筆者將事件重溫一次，就是要提醒業主或買家作出的決定。當年，亦有部分業主沽出單位之後，沒有再手持物業，今天一直後悔不已。假如再有一次機會的來臨，以筆者的經驗，能夠把握入市的市民只有寥寥可數，因為，香港人的心態，總是寧買當頭起！