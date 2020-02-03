陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市

美國與中國少了政治針對，中國可以集中力量搞好經濟，得出的好處如同量化寬鬆，有利物業等實物投資。過去兩年，香港飽受貿易戰困擾，商界不僅做生意猶豫不定，更沒有長線發展計劃，很不利香港經濟及樓市。現在得出首階段協議，商界會有比較多依據決定如何發展業務及投資，都是有利香港前景的。

無疑還有次階段談判，中美兩國針鋒相對場面仍會發生，但最低限度有第一階段成果的保證，比較兩年來陰霾密佈為佳。而且筆者預計全球經濟持續乏力，量化寬鬆及低息狀態將會維持，對於投資市場着實有好處。

港住宅3厘回報 勝債券黃金

因為全球資金氾濫，歐盟二三線國家的低息或負息債券亦大受歡迎，難怪黃金價格也見到顯著升幅。負息債券及無息黃金亦廣受投資者大力追捧，住宅等物業有實質租金回報自然更有吸引力。本港住宅物業一般也有至3厘回報率，勝過負息債券及無息黃金是合理的。

世界主要國家的債務問題異常嚴重，愈堆愈高，但通脹卻有限，經濟也欠佳，沒有加息的理據。加息更會令債務利息增多，負擔更重，各國不會無端端加息自找麻煩，除非經濟很好，否則按兵不動為主。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]