經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：讀三國了解港運程

【明報專訊】近幾日，香港被封城而不封關，以及醫護人員是否罷工這兩個議題搞到立立亂，正所謂大事不決問鬼神，有老友用年初三車公廟支籤問我，籤文「人生何在逞英豪，天理人情只要公，天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱」，是中籤，老實說，我不是解籤師傅，真係唔識解，不過，我睇到支籤題目叫「馬謖帶兵」，我又識得解，如果講香港運程，今次大鑊了。

劉備入蜀時，孔明做了一些公關工作，邀請四川一些名門望族參與管理，其中以馬氏最勁，馬氏有五兄弟，在四川早負盛名，尤其是大哥馬良，早有民謠話馬氏五強，白眉最良，大哥馬良就是有一雙白眉，孔明知道如果要北伐中原，一定先要平定南方孟獲，在出兵之前問蜀中弟子有何良策，馬氏兄弟之一馬謖話「攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下」，孔明大讚，在平定孟獲之後，經常與馬謖談及用兵之道，劉備有不同見解，認為馬謖此人言過其實，不可大用，由馬謖帶兵，一定死梗。

「馬謖帶兵」 香港大鑊

孔明與司馬懿交戰，有一個相當重要地方叫街亭，如果街亭失守，就會中門大開，於是問各大將誰願守街亭，馬謖自動請纓，並且立下軍令狀。孔明派王平任副將，去到街亭，馬謖竟然在山上結寨，話可以掌握形勢，但王平話如果被司馬懿斷水源就大鑊了，馬謖話唔怕，屆時蜀兵會以一擋十，將魏軍殺過片甲不留，王平要求分兵立寨。及後，司馬懿果然斷馬謖水源，蜀兵未戰先亂，失了街亭，司馬懿軍隊可以長驅直進，孔明要擺下空城計才可以脫身。最後，孔明要揮淚斬馬謖，不過，他並不是為馬謖流淚，而是為自己容許馬謖帶兵而流淚。

香港封關 反為中國留一條後路

香港其實好似街亭一樣，是不可以失守，接近8個月仍然未有令香港失守，但今次武漢肺炎事件，特首拒絕封關，理由是世界衛生組織話不應歧視國內人士，但言猶在耳，美國已經宣布限制中國人入境。其實，封關不但不會涉及歧視，而且更能體驗一國兩制，同時可以保護香港這條大動脈，如果美國宣布將香港封關，即是將整個中國封關，這才是大件事，特首不肯封關一定有她自己的原因，我們小市民是不會知道，我只是解籤而已。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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