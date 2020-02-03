曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈

武漢肺炎疫情已經嚴重打擊中國經濟，中國政府將如何自救？其中一個可能性就是降準減息，目前中國的銀行準備金率及銀行利率依然相當高，有下調的條件。

無論如何，疫症的打擊不可能超過半年，2003年的經驗顯示，到了夏天，疫症也就自然消失，因此，現在肯定是長期投資者擇優而買的機會。

在習近平開口談防疫之前，股市仍然在向上炒，恒指於1月20日開市後升上29000點的高位，之後習近平開了腔，股市才突然從高位轉向，在7個交易日下跌9.8%，恐慌程度不小。

在股市轉向之前，新經濟股、5G概念股、藥業股熱炒，股市轉向之後，這些熱炒的板塊跌幅都很驚人，但也很吸引那些在較早前錯失買入機會的人趁「低」吸納。可惜低處不算低，趁「低」吸納之後股價再繼續走低。

疫情打擊下 大市恐慌程度不小

沒錯，新經濟股、5G概念股、藥業股理論上不該受到疫情的打擊，但由於這些股份近日上升幅度巨大，使到不少人手上的這類股份都有不錯的利潤。往往許多人在面對股市崩潰時第一隻想沽出的股份就是仍有不錯利潤的股份，這在行內稱之為鎖定利潤，也因此，升得高，跌得重就成了股市常情。因此，除非這類股份的股價跌幅再擴大，才是良好的買入機會。

股市投資，耐性很重要，要有足夠的耐性等到股價跌至符合各種客觀衡量標準的水平。P/E值（市盈率）與增長率是比較好的衡量工具，衡量方法是P/E值不能超越增長率。比方說，P/E值50倍，增長率就一定要高過50%才算符合最低要求。

多家銀行宣布關閉多家分行避疫症，鼓勵客戶使用網上銀行，基本上這已經是把正常的銀行服務網絡化。也許，銀行可以趁這個機會大力削減員工數目，節省成本，經過一段時間之後，客戶習慣了，銀行就可以長久的關閉部分分行，減少分行以削減成本，增加利潤。也就是說，長遠而言，銀行正好借疫症嘗試減少分行服務，削減人手的營運方法，這對銀行員工而言是很大的壞消息，對銀行股的小股民也許是好事。也許，現在也是買入本地銀行股的機會，如匯控（0005）的股價也已跌至7厘息的水平。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]