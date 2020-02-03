王弼：長建長和暴跌不合理可買

一位作出類似上述評論的人，更說他對中國的醫療系統非常有信心，所以疫情應該很快過去，又痛罵香港人無知，特別是香港的醫療人員非常不專業。聽了他一番言論，我跟他說，依你的看法，如果香港真的那麼糟糕，你為何不回內地避一避呢？他聽了後，突然失了控的反駁，說這是語無倫次云云，我不知這是否叫惱羞成怒，但也省得跟他理論，由他繼續失控算了。

美國資訊流通 流感疫症沒釀恐慌

至於股市的反應，是否真的過敏，有人不斷以武肺死亡率低來支持上述看法。王弼認為，股市受影響，與其說受死亡數字影響，倒不如說是受消費者的恐慌程度影響。比方說，伊波拉病毒的傳染和死亡率很高，但只在非洲的落後地區爆發，大部份已發展國家的國民不受影響，也談不到特別恐慌，他們不會因此留在家中不消費，因此，死亡率高的疫症，並不一定影響經濟和股市。反之，就算死亡率低的疫症，只要消費者恐慌，特別是人均GDP高的地區，他們一旦不出戶消費，停止上班、外遊等，對經濟的影響就較深遠。

另一個發人深省的例子，是每年美國爆發流感疫症，都有過萬人死亡，那麼為什麼美國人不恐慌，叫他們留在家中不消費，亦不會令到全球陷入恐慌，爭購口罩，相信是因為美國的資訊流通，沒有隱瞞疫情，美國人亦較有公德心，鮮有吃退燒藥硬闖上飛機等情况。今次武漢肺炎，震央發生在第二大經濟體，政府以封城等非常手段抗疫，難免叫國民擔心，不敢外出上班和消費，對中國的消費和製造業構成打擊，過百萬大陸人逃到外國，亦令外國人減少出外消費，影響需求。如果持續下去，導致中國和西方的消費疲弱，中國的工廠亦復工無期，打擊供應鏈，最後甚至令許多工廠和企業資金鏈斷裂，對全球經濟的打擊不可掉以輕心。

王弼希望，如果疫情可以在未來兩星期解決，股市尚可來個不俗的反彈，但若兩周後都未有解決的情况，上述供應鏈和資金鏈斷裂就可能廣泛影響經濟和股市。但目前股市大跌，是否沒有入市的契機呢？有人會短炒藥業醫療口罩相關股票，不過最近有做公務員的朋友，都跟王弼說想從外國進口口罩炒一轉秘撈，恐怕炒口罩或醫療相關股票已進入水尾。

長建業務集中英國 疫症影響微

股市大跌，我認為有些股份被拋售是不合理的，例如我經常建議買入的長江基建（1038），業務多在英國和澳洲，而且是基建，不受疫情影響，另外，英國正式脫歐，前景一片光明，武肺無厘頭令該股下跌，簡直製造另一個掃貨良機。我亦買入一些長和（0001），反正跌到70元樓下，預期息率達4.8厘，况且旗下許多醫藥的零售如屈臣氏，也有歐洲零售業務，相信收入會因疫情上升。目前股市尚在調整勢頭，買股要有坐艇的準備，上述高息股進可攻退可守。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]