何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得

疫情對汽車業衝擊最大

香港目前已很少人在製造業任職，但全球的製造業也肯定受到不少影響，而其中衝擊最直接和最大的是汽車製造商，原因是武漢本是汽車製造業的重鎮，通用汽車、日產、本田、雷諾和標緻都在武漢透過合營的方式設廠。此外，武漢也是全球很多製造商的零件供應商。武漢封城，再加上周邊城市多亦封城，對全球產業鏈影響很大。

中國以封城方式防止疫症蔓延應該是前無古人的創舉。封城本是非常極端的手段，有評論家說，除了中國相信再沒有國家能做得到。封城極端，因為代價很大，在民主社會恐怕必會遭到強大的阻力。但將疫區封鎖一段時期是保護其他地區其他國家很有效的措施，亦是負責任的措施。­

「三停」是反應過敏

然而，純因恐慌造成的社會損失個人認為非常不值得。個人認為連郵遞服務也中止、連區議會開會也開不成，學校停課、文化和社團活動停辦、康樂設施停用，都屬反應過敏。香港不是武漢，沒有社區爆發的情况，確診為「中招」的都是外來人或與這些外來病者有緊密接触的人士。只要大家明白如過去14天內都沒有去過內地，自己又沒有不適，上班去參加文化或康樂活動都沒有問題。如過去14天內曾去過內地、或自己覺得不適，就應留在家中。

1月27日今日心理學(Psychology Today) Bartholomew博士發了一文，稱「我們此刻應作深呼吸並把我們歇斯底里的狀態緩解下來」。他說：疾病控制中心估計，光是去年就有4萬個美國人死於感冒；兩年前更有6.1萬個美國人死於感冒。他說：從所有迹象看，這個新型冠狀病毒比SARS或中東呼吸道感染症都輕得多。

我不會說這恐懼非理性。我只知道這恐懼是實在的和要正視的。政府要做實事紓緩這恐懼而不要做激化這恐懼的事情。Bartholomew又提醒我們：網上社交媒體容易散播恐懼和混亂，大家切勿杯弓蛇影。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]