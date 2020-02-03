經濟
何濼生 濼觀天下

投資策略

何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得

【明報專訊】是次武漢爆發肺炎引起了群眾的恐慌，已造成了巨大的社會代價和經濟損失。如果股價是一個指標，在過去兩個星期已跌逾1500點，約等如兩萬億的市值。很多行業受到了空前的衝擊，首當其衝的是酒店、零售、旅遊飲食，而地產、金融、運輸、物流，無一不受到衝擊。

疫情對汽車業衝擊最大

香港目前已很少人在製造業任職，但全球的製造業也肯定受到不少影響，而其中衝擊最直接和最大的是汽車製造商，原因是武漢本是汽車製造業的重鎮，通用汽車、日產、本田、雷諾和標緻都在武漢透過合營的方式設廠。此外，武漢也是全球很多製造商的零件供應商。武漢封城，再加上周邊城市多亦封城，對全球產業鏈影響很大。

中國以封城方式防止疫症蔓延應該是前無古人的創舉。封城本是非常極端的手段，有評論家說，除了中國相信再沒有國家能做得到。封城極端，因為代價很大，在民主社會恐怕必會遭到強大的阻力。但將疫區封鎖一段時期是保護其他地區其他國家很有效的措施，亦是負責任的措施。­

「三停」是反應過敏

然而，純因恐慌造成的社會損失個人認為非常不值得。個人認為連郵遞服務也中止、連區議會開會也開不成，學校停課、文化和社團活動停辦、康樂設施停用，都屬反應過敏。香港不是武漢，沒有社區爆發的情况，確診為「中招」的都是外來人或與這些外來病者有緊密接触的人士。只要大家明白如過去14天內都沒有去過內地，自己又沒有不適，上班去參加文化或康樂活動都沒有問題。如過去14天內曾去過內地、或自己覺得不適，就應留在家中。

1月27日今日心理學(Psychology Today) Bartholomew博士發了一文，稱「我們此刻應作深呼吸並把我們歇斯底里的狀態緩解下來」。他說：疾病控制中心估計，光是去年就有4萬個美國人死於感冒；兩年前更有6.1萬個美國人死於感冒。他說：從所有迹象看，這個新型冠狀病毒比SARS或中東呼吸道感染症都輕得多。

我不會說這恐懼非理性。我只知道這恐懼是實在的和要正視的。政府要做實事紓緩這恐懼而不要做激化這恐懼的事情。Bartholomew又提醒我們：網上社交媒體容易散播恐懼和混亂，大家切勿杯弓蛇影。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

上 / 下一篇新聞

人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3
疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3
日台新航空公司營運 區內競爭激烈
日台新航空公司營運 區內競爭激烈
安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股
安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股
緊貼兩大官網 掌握內地最新疫情
緊貼兩大官網 掌握內地最新疫情
麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大
麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大
共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值
共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值
WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面
WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面
陸東：市場過於恐慌 可分注買入
陸東：市場過於恐慌 可分注買入
「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂
「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂
陳茂波：疫情損經濟 財赤或增
陳茂波：疫情損經濟 財赤或增
海底撈內地店延長停業
海底撈內地店延長停業
張兆聰：減持fb 增現金等買貨
張兆聰：減持fb 增現金等買貨
李澄幸：處理遺產樓要謹慎
李澄幸：處理遺產樓要謹慎
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫症打擊 友邦沽17309
金子：疫症打擊 友邦沽17309
張兆聰：待中電被拋售吸納
張兆聰：待中電被拋售吸納
蔡金強：最黑暗之後
蔡金強：最黑暗之後
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
謝偉銓：房屋基建須同步到位
謝偉銓：房屋基建須同步到位
沈永年：內地買車位須釐清產權
沈永年：內地買車位須釐清產權
李聲揚：今天迎接終極一跌？
李聲揚：今天迎接終極一跌？
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
技術取勝：電能上升軌見支持
技術取勝：電能上升軌見支持
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元
蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元
李順威：美股歷史高位 新肺炎成調整藉口
李順威：美股歷史高位 新肺炎成調整藉口
劉思明：恒指再跌增反彈力
劉思明：恒指再跌增反彈力
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796
摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796
周顯：港鐵可繞過立法會集資
周顯：港鐵可繞過立法會集資
何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸
何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸
王弼：長建長和暴跌不合理可買
王弼：長建長和暴跌不合理可買
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
湯文亮：讀三國了解港運程
湯文亮：讀三國了解港運程
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
廖偉強：歷史正在重演
廖偉強：歷史正在重演
布少明：政府應按經濟情况減辣
布少明：政府應按經濟情况減辣
李志成：SARS價難重現
李志成：SARS價難重現
盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐
盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
黃埔花園現確診個案 周末零成交
黃埔花園現確診個案 周末零成交
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
雲海別墅享吐露港靚景
雲海別墅享吐露港靚景
大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜
大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜
勿輕視積金公司評級
勿輕視積金公司評級