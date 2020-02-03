何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸

今年的農曆新年，令不少人感到難過。甚至有些年長的前輩說道，今年可說是有生以來最沒氣氛的農曆年。這實在也難怪，傳統農曆新年都是跟家人、親戚和朋友聚首的好時候。但偏偏在抗疫的影響下，並不鼓勵大家聚集起來，以免疫情擴散。於是乎，不少傳統一直承襲下來的聚會，都要在今年打破了。

留意A股復市對區內影響

市場在農曆年之始，受了疫情的影響，很快就把從2019年末至2020年初所帶過來的市場動力，一洗而空。普遍市場的擔憂有二 ：首先，在還沒看到確診人數增長放緩前，市場感到事件可能還未到頭，風險防範意識增強，對市場風險溢價要價增加，因而對市場估值出現壓力。而且，這種情况，亦會出現一些羊群心理現象，令市場短暫的下調壓力增大。另一方面，從台灣市場復市的表現來說，不難發現，縱使手機領先品牌做出優於市場估計的業績，仍未能把市場對節後，中國大陸生產設施能否如常恢復的擔憂掃除。中國大陸因應疫情而將春節假期延長，以減少因復工可能出現的人群聚集。但隨着假期結束將至，春節結束春運的第二個高峰期時，會否因而讓疫情擴散情况有變，是市場下一個擔憂。

不少做廠的朋友都向筆者透露，他們亦沒有太大的把握去估算，到底有多少工人能如期復工。如果最終只有三分之一人到崗的話，他們也沒有足夠人手去恢復生產線的流程。而且，就算人手總算湊齊，可以復工，他們亦擔心萬一有復工工人回廠後出現發燒等類似症狀，工廠的運作又會出現繼人手問題後的第二次干擾，令他們的營運困難百上加斤。

在本周，如無意外，A股巿場將會復市。由於整個新興市場以年初至今來看已經錄6%至7%的跌幅。因此，大家的焦點都放在A股市場復牌的表現。如果跌勢加劇，又會否出現惡性循環，令區內的其他市場，特別是港股，出現更多一輪的調整？

單純疫情難改變市場趨勢

不過，有策略分析師相信，短期而言，疫情的發展自然成為決定市場和股票價格的主要因素。但從過去我們曾經走過大大小小不同的疫症挑戰中，都不難發現，單純疫情這個因素，並不足以構成改變市場本身趨勢的成因。所以，我們要問的是，全球宏觀經濟以至市場由弱轉強的恢復趨勢，是否仍是我們相信的投資主軸？筆者相信，在噪音滿天的今天，要大聲疾呼要大家注意趨勢殊不容易。因為我們從各方收到的資訊實在太多，一時亦難辨真偽，而往往市場亦非常快地因這些消息而作出反應。所以，投資者不妨為一些自己心儀的投資品種定下合理買入價，當市場給予你這個機會時，就要當機立斷完成交易。下半年回頭一看，可能就會認同自己當時的果斷了！

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[何國良 基金看世界]