經濟
何國良 基金看世界

投資策略

何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸

【明報專訊】在新一年裏，祝大家身體健康。

今年的農曆新年，令不少人感到難過。甚至有些年長的前輩說道，今年可說是有生以來最沒氣氛的農曆年。這實在也難怪，傳統農曆新年都是跟家人、親戚和朋友聚首的好時候。但偏偏在抗疫的影響下，並不鼓勵大家聚集起來，以免疫情擴散。於是乎，不少傳統一直承襲下來的聚會，都要在今年打破了。

留意A股復市對區內影響

市場在農曆年之始，受了疫情的影響，很快就把從2019年末至2020年初所帶過來的市場動力，一洗而空。普遍市場的擔憂有二 ：首先，在還沒看到確診人數增長放緩前，市場感到事件可能還未到頭，風險防範意識增強，對市場風險溢價要價增加，因而對市場估值出現壓力。而且，這種情况，亦會出現一些羊群心理現象，令市場短暫的下調壓力增大。另一方面，從台灣市場復市的表現來說，不難發現，縱使手機領先品牌做出優於市場估計的業績，仍未能把市場對節後，中國大陸生產設施能否如常恢復的擔憂掃除。中國大陸因應疫情而將春節假期延長，以減少因復工可能出現的人群聚集。但隨着假期結束將至，春節結束春運的第二個高峰期時，會否因而讓疫情擴散情况有變，是市場下一個擔憂。

不少做廠的朋友都向筆者透露，他們亦沒有太大的把握去估算，到底有多少工人能如期復工。如果最終只有三分之一人到崗的話，他們也沒有足夠人手去恢復生產線的流程。而且，就算人手總算湊齊，可以復工，他們亦擔心萬一有復工工人回廠後出現發燒等類似症狀，工廠的運作又會出現繼人手問題後的第二次干擾，令他們的營運困難百上加斤。

在本周，如無意外，A股巿場將會復市。由於整個新興市場以年初至今來看已經錄6%至7%的跌幅。因此，大家的焦點都放在A股市場復牌的表現。如果跌勢加劇，又會否出現惡性循環，令區內的其他市場，特別是港股，出現更多一輪的調整？

單純疫情難改變市場趨勢

不過，有策略分析師相信，短期而言，疫情的發展自然成為決定市場和股票價格的主要因素。但從過去我們曾經走過大大小小不同的疫症挑戰中，都不難發現，單純疫情這個因素，並不足以構成改變市場本身趨勢的成因。所以，我們要問的是，全球宏觀經濟以至市場由弱轉強的恢復趨勢，是否仍是我們相信的投資主軸？筆者相信，在噪音滿天的今天，要大聲疾呼要大家注意趨勢殊不容易。因為我們從各方收到的資訊實在太多，一時亦難辨真偽，而往往市場亦非常快地因這些消息而作出反應。所以，投資者不妨為一些自己心儀的投資品種定下合理買入價，當市場給予你這個機會時，就要當機立斷完成交易。下半年回頭一看，可能就會認同自己當時的果斷了！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

上 / 下一篇新聞

人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3
疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3
日台新航空公司營運 區內競爭激烈
日台新航空公司營運 區內競爭激烈
安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股
安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股
緊貼兩大官網 掌握內地最新疫情
緊貼兩大官網 掌握內地最新疫情
麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大
麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大
共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值
共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值
WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面
WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面
陸東：市場過於恐慌 可分注買入
陸東：市場過於恐慌 可分注買入
「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂
「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂
陳茂波：疫情損經濟 財赤或增
陳茂波：疫情損經濟 財赤或增
海底撈內地店延長停業
海底撈內地店延長停業
張兆聰：減持fb 增現金等買貨
張兆聰：減持fb 增現金等買貨
李澄幸：處理遺產樓要謹慎
李澄幸：處理遺產樓要謹慎
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫症打擊 友邦沽17309
金子：疫症打擊 友邦沽17309
張兆聰：待中電被拋售吸納
張兆聰：待中電被拋售吸納
蔡金強：最黑暗之後
蔡金強：最黑暗之後
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
謝偉銓：房屋基建須同步到位
謝偉銓：房屋基建須同步到位
沈永年：內地買車位須釐清產權
沈永年：內地買車位須釐清產權
李聲揚：今天迎接終極一跌？
李聲揚：今天迎接終極一跌？
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
技術取勝：電能上升軌見支持
技術取勝：電能上升軌見支持
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元
蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元
李順威：美股歷史高位 新肺炎成調整藉口
李順威：美股歷史高位 新肺炎成調整藉口
劉思明：恒指再跌增反彈力
劉思明：恒指再跌增反彈力
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796
摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796
周顯：港鐵可繞過立法會集資
周顯：港鐵可繞過立法會集資
何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得
何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得
王弼：長建長和暴跌不合理可買
王弼：長建長和暴跌不合理可買
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
湯文亮：讀三國了解港運程
湯文亮：讀三國了解港運程
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
廖偉強：歷史正在重演
廖偉強：歷史正在重演
布少明：政府應按經濟情况減辣
布少明：政府應按經濟情况減辣
李志成：SARS價難重現
李志成：SARS價難重現
盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐
盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
黃埔花園現確診個案 周末零成交
黃埔花園現確診個案 周末零成交
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
雲海別墅享吐露港靚景
雲海別墅享吐露港靚景
大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜
大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜
勿輕視積金公司評級
勿輕視積金公司評級