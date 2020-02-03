周顯：港鐵可繞過立法會集資

其實，所謂的股東會，主要的決定者，不過是十個八個大基金，莫非小股東真的可以話事咩。如果是小股東決定，那些黃絲小股東隨時一拍兩散，拉倒了事。但是基金經理，講利益啫！

可效法細價股供股 免807億泡湯

如果我是港鐵高層，只要財政司長同意，就可以用細價股最流行的方法，供股集資，只要加一個條款，如果立法會不批准撥款，政府可能放棄供股，由包銷商上身。反正政府當年都有先例，賣過領展（0823），賣過盈富基金（2800），也不在乎變相減持港鐵。

至於供股如何可以保證成功，只要大折讓，由包銷商決定，就肯定成功，根本不是問題。當然，這是變相跳過立法會，但也是沒辦法中的辦法，總好過807億元泡湯，變成了「沉沒成本」。

那天同朋友講起傳染病的蔓延，我說，這關係到太多的因素，因為我們不能掌握到病毒的確實統計數據，所以根本無得估。最準確的方法，是完全不看任何消息，只看統計數字，從數字去推論，這好比炒股票，當消息不確實時，就只看圖表，即是看成交和走勢，比看消息更加準確。

[周顯 投資二三事]