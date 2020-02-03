經濟
盧楚仁 金匯商情

投資策略

盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐

【明報專訊】武漢肺炎肆虐全球，因疫情比預期中猛烈，美國3個月及10年期債息在上星期又再出現倒掛，拖累環球股市尤其是港股大幅下跌。外匯和商品市場方面則升跌不一，當中最受負面影響的非人民幣莫屬，其次是澳紐元。金價因避險情緒高漲而節節向上，相反油價因環球股市大幅下跌及航空業受拖累而下跌。

早前中美能夠達成貿易協議，一度令人民幣無視中國經濟下行的負面基本因素而大幅急升，當時一眾好友在極度亢奮下唱好人民幣匯價可飛天。隨着中美貿易協議簽署一刻開始後，人民幣匯價不久見頂回落。及後因紙包不住火下，武漢肺炎疫情消息全面曝光，拖累人民幣匯價連番急跌，上周五更一度跌至7算水平。

人幣匯價與疫情掛鈎

人民幣匯價後市走勢幾乎肯定和疫情掛鈎，今次武漢肺炎疫情的嚴重性，一定比起2003年SARS嚴重得多。2003年中國經濟剛剛起飛不久，中國人也不容易往外走，故在當時經濟環境影響下，當年中國人不會像現在可隨時隨地跑到世界各地。

但時至今日，隨着中國經濟急速起飛，中國人可流動到世界各地。今次疫情大爆發下，未計周邊地區和省市，光是武漢市一個地方，已出走了500萬人，令相關病毒帶到世界各地去，導致今次的疫情比2003年SARS嚴重好幾倍。

離岸人幣倘見7.2 中央或大舉干預

2003年SARS，中國經濟受到重創，及後所公布的GDP也下跌了兩個百分點。今次的疫情定必重創已經下行的中國經濟，可以說是雪上加霜。今次中央不單止要保5，甚至要保4。

現在中央除了面對經濟下行的壓力、中美第二階段貿易談判、地方債務危機、企業財困及非洲豬瘟所帶來的滯脹，現在又要面對日趨惡化的武漢肺炎，最終可能迫使人民銀行不單止要減息降準，來挽救疲弱不堪的經濟，更有機會要仿效2008年金融海嘯爆發的時候推出量化寬鬆救市。

基於上述種種的不利因素，估計人民幣匯價會有持續貶值的壓力。美元兌人民幣離岸價第一個挑戰的關口是7.09水平，隨着疫情惡化，相信最終會再次挑戰7.2的低位。但若到此水平時，不排除中央或人民銀行，會開始大舉干預。因為一方面人民幣始終大跌絕對不利中國金融市場；二方面中美貿易協議中，中方答應了不會讓人民幣惡性貶值，故此我相信人民幣匯價會到7.2，而暫時不會破7.2這個關口位。

澳紐依賴中國進口資源 兩地貨幣受壓

人民幣下跌除了不利中港股市之外，亦不利澳紐元的走勢。今次武漢肺炎重創中國經濟，對依賴中國進口資源的澳洲和新西蘭，在經濟方面定必受到拖累，澳洲除繼續面對山火問題的困擾外，現在又要面對武漢肺炎所帶來的經濟影響，可謂禍不單行。

明天澳洲儲備銀行會有議息會議，在減息壓力下澳元匯價表現一蹶不振，在主要工業國貨幣當中，表現排行榜尾。在1月份，澳元兌美元跌幅達4.69%，上周五收市更已經向下突破0.67關口，很大機會向下突破0.667大關口。若失守的話，似要邁向2008年另一大關口位0.6007。

紐元弱勢緊隨澳元其後，排在尾二，1月份跌3.96%。新西蘭經濟主要依賴中國和澳洲，故相信紐元兌美元也會持續有下行壓力，短線更有機再次挑戰0.6321和0.62水平。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

上 / 下一篇新聞

人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3
疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3
日台新航空公司營運 區內競爭激烈
日台新航空公司營運 區內競爭激烈
安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股
安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股
緊貼兩大官網 掌握內地最新疫情
緊貼兩大官網 掌握內地最新疫情
麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大
麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大
共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值
共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值
WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面
WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面
陸東：市場過於恐慌 可分注買入
陸東：市場過於恐慌 可分注買入
「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂
「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂
陳茂波：疫情損經濟 財赤或增
陳茂波：疫情損經濟 財赤或增
海底撈內地店延長停業
海底撈內地店延長停業
張兆聰：減持fb 增現金等買貨
張兆聰：減持fb 增現金等買貨
李澄幸：處理遺產樓要謹慎
李澄幸：處理遺產樓要謹慎
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫症打擊 友邦沽17309
金子：疫症打擊 友邦沽17309
張兆聰：待中電被拋售吸納
張兆聰：待中電被拋售吸納
蔡金強：最黑暗之後
蔡金強：最黑暗之後
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
謝偉銓：房屋基建須同步到位
謝偉銓：房屋基建須同步到位
沈永年：內地買車位須釐清產權
沈永年：內地買車位須釐清產權
李聲揚：今天迎接終極一跌？
李聲揚：今天迎接終極一跌？
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
技術取勝：電能上升軌見支持
技術取勝：電能上升軌見支持
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元
蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元
李順威：美股歷史高位 新肺炎成調整藉口
李順威：美股歷史高位 新肺炎成調整藉口
劉思明：恒指再跌增反彈力
劉思明：恒指再跌增反彈力
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796
摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796
周顯：港鐵可繞過立法會集資
周顯：港鐵可繞過立法會集資
何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸
何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸
何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得
何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得
王弼：長建長和暴跌不合理可買
王弼：長建長和暴跌不合理可買
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
湯文亮：讀三國了解港運程
湯文亮：讀三國了解港運程
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
廖偉強：歷史正在重演
廖偉強：歷史正在重演
布少明：政府應按經濟情况減辣
布少明：政府應按經濟情况減辣
李志成：SARS價難重現
李志成：SARS價難重現
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
黃埔花園現確診個案 周末零成交
黃埔花園現確診個案 周末零成交
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
雲海別墅享吐露港靚景
雲海別墅享吐露港靚景
大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜
大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜
勿輕視積金公司評級
勿輕視積金公司評級