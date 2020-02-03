盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐

早前中美能夠達成貿易協議，一度令人民幣無視中國經濟下行的負面基本因素而大幅急升，當時一眾好友在極度亢奮下唱好人民幣匯價可飛天。隨着中美貿易協議簽署一刻開始後，人民幣匯價不久見頂回落。及後因紙包不住火下，武漢肺炎疫情消息全面曝光，拖累人民幣匯價連番急跌，上周五更一度跌至7算水平。

人幣匯價與疫情掛鈎

人民幣匯價後市走勢幾乎肯定和疫情掛鈎，今次武漢肺炎疫情的嚴重性，一定比起2003年SARS嚴重得多。2003年中國經濟剛剛起飛不久，中國人也不容易往外走，故在當時經濟環境影響下，當年中國人不會像現在可隨時隨地跑到世界各地。

但時至今日，隨着中國經濟急速起飛，中國人可流動到世界各地。今次疫情大爆發下，未計周邊地區和省市，光是武漢市一個地方，已出走了500萬人，令相關病毒帶到世界各地去，導致今次的疫情比2003年SARS嚴重好幾倍。

離岸人幣倘見7.2 中央或大舉干預

2003年SARS，中國經濟受到重創，及後所公布的GDP也下跌了兩個百分點。今次的疫情定必重創已經下行的中國經濟，可以說是雪上加霜。今次中央不單止要保5，甚至要保4。

現在中央除了面對經濟下行的壓力、中美第二階段貿易談判、地方債務危機、企業財困及非洲豬瘟所帶來的滯脹，現在又要面對日趨惡化的武漢肺炎，最終可能迫使人民銀行不單止要減息降準，來挽救疲弱不堪的經濟，更有機會要仿效2008年金融海嘯爆發的時候推出量化寬鬆救市。

基於上述種種的不利因素，估計人民幣匯價會有持續貶值的壓力。美元兌人民幣離岸價第一個挑戰的關口是7.09水平，隨着疫情惡化，相信最終會再次挑戰7.2的低位。但若到此水平時，不排除中央或人民銀行，會開始大舉干預。因為一方面人民幣始終大跌絕對不利中國金融市場；二方面中美貿易協議中，中方答應了不會讓人民幣惡性貶值，故此我相信人民幣匯價會到7.2，而暫時不會破7.2這個關口位。

澳紐依賴中國進口資源 兩地貨幣受壓

人民幣下跌除了不利中港股市之外，亦不利澳紐元的走勢。今次武漢肺炎重創中國經濟，對依賴中國進口資源的澳洲和新西蘭，在經濟方面定必受到拖累，澳洲除繼續面對山火問題的困擾外，現在又要面對武漢肺炎所帶來的經濟影響，可謂禍不單行。

明天澳洲儲備銀行會有議息會議，在減息壓力下澳元匯價表現一蹶不振，在主要工業國貨幣當中，表現排行榜尾。在1月份，澳元兌美元跌幅達4.69%，上周五收市更已經向下突破0.67關口，很大機會向下突破0.667大關口。若失守的話，似要邁向2008年另一大關口位0.6007。

紐元弱勢緊隨澳元其後，排在尾二，1月份跌3.96%。新西蘭經濟主要依賴中國和澳洲，故相信紐元兌美元也會持續有下行壓力，短線更有機再次挑戰0.6321和0.62水平。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]