摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796

澳門博彩股上周顯著捱沽，內地暫停自由行旅客簽證，有券商報告預期，農曆年假期整體賭收跌幅或最多達一半。輪證資金流反映投資者傾向追沽，截至上周四5個交易日，銀娛（0027）淡倉錄4300萬元淨流入，同期金沙淡倉錄近2000萬元淨流入，個別摩根大通的金沙認沽證街貨量更達100%，反映市場需求明顯增加。如投資者亦認為澳門股尚有下跌空間，追沽可參考銀娛沽15796，行使價50.05元，實際槓桿約4.5倍，最後交易日2020年6月23日；金沙淡倉可留意15801，行使價39.63元，實際槓桿約3.7倍，最後交易日2020年6月24日。

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