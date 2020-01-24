瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038

強勢新經濟股要數美團（3690），上周五再上試100元關口，收市亦升超過2%。不過由於不少市場分析認為內地疫情加劇有機會嚴重打擊美團的餐飲、旅遊訂位等服務，所以不少投資者反手買入美團認沽證。如投資者看淡美團，可留意美團點評認沽14038，行使價98.23元，2020年4月到期，有效槓桿約6.9倍。

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