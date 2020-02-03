劉思明：恒指再跌增反彈力

內地春節假期結束，但湖北省將假期適當延長，其他高險地區也採取推遲開工開業措施，春運返程未進入高峰期，初七（1月31日）全國累計發送旅客比去年同期少八成半，疫情防控仍未有受考驗。內地A股假期休市超過一個星期，其間疫情及投資情緒的變化，今天有機會追跌。

恒指已跌穿去年8月延伸上升軌

至於港股，上周長假復市後，恒指裂口低開848點反覆尋底，周五以近全周低位收市，收報26312點，跌1637點或5.86%；國指全周跌6.70%。大市日均成交1172億元，高於60天平均逾三成半，交投活躍。

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率33比67，跌逾3%佔下跌股份只有一成多，相比周三四有超過九成股份下跌，跌逾3%佔逾五成，大市沽壓收斂。不過，近10個交易日有4日出現大規模跌市（下跌股份佔超過九成），對上一次已經是2015年7月初時開始出現，目前拋售情况不常見。

走勢上，恒指已跌穿去年8月延伸上升軌約26500點，下望兩萬六關口及約25500點交易密集位。夜期率先跌穿兩萬六關口。2019年5月、7月兩次急跌，以及2018年1月、6月、9月3次急跌，累跌10%至12%後有喘定迹象。若以恒指1月中高位29056點累跌10%至12%計，料26150點至25550點有支持。

中線寬度已超賣，等待初步見底信號。恒指國指成分股分別高於20天線、50天線比例降至一成或以下的極超賣水平；2019年5月、8月亦曾出現超賣，並持續了1個月或以上。不過，若然大市初步見底，高於20天線比會率先發出信號，如比例回升至兩成以上。

騰訊港交所創科 中短線仍跑贏恒指

另一邊廂，疫情持續擴散，外圍股市遇到壓力，標普500指數進一步下跌，自高位累跌逾3%（收市價計）。過去一年，標普500累跌逾3%不多，若以累變（升或跌）超過3%為轉捩點，製作成Zig Zag圖；去年10月初至今年1月中，標普500未曾累跌超過3%。參考2018年12月底至2019年4月，標普500指數升浪持續4個月後出現調整，回調升幅約31.8%有支持；目前短線有機會下試3160點水平，一旦明顯失守，或展開新一輪跌浪，對港股添加壓力。

港股大跌，除了個別公用或派息穩定行業發揮防守作用，跌幅相對較溫和，大部分行業也即使強勢行業捱沽。本報數據庫追蹤的30個行業，上周全線下跌，公用事業、房託基金、航空及相關、電訊跌少於半成，表現跑贏恒指國指。整體有近七成的跌幅超過7%，包括前一周（1月24日的一周）跑贏恒指的行業如科技器材、醫藥保健、家品及零售。個股方面，除了少數科網股仍處於20天線保持強勢，以及個別藍籌公用、本地銀行的表現勝過恒指之外，騰訊（0700）、港交所（0388）、創科（0669）近3個月累升16%、6%、2%；年初至今跌1%、升2%、跌1%，以及上周跌3%、5%、6%，成為少數中短線皆可跑贏恒指之藍籌股。

[劉思明 數據尋寶]