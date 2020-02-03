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張兆聰：待中電被拋售吸納

【明報專訊】恒指上周五跌136點，收報26312點，成交金額1030億元。世衛上周四宣布將新型肺炎列為國際公共衛生緊急事件，但反對任何針對中國的旅遊及貿易限制。由於世衛已失去公信力，多國都自行禁止中國公民或短期曾到訪中國人士入境，唯獨香港緊跟世衛指引而中門大開。美國最新宣布進入公共衛生緊急狀態，美股上周五亦大跌，納指出現穿頭破腳的利淡形態。在特區政府的領導下，香港未來一段時間將面對巨大危機，隨時連公用股如中電(0002)也會被拋售，屆時可趁低吸納。

上周四美股在世衛宣布後倒升，出現利淡兌現的反應，但港股則是高開低走，初段高見26818點後便反覆向下，期指尾市清晰跌破周四低位，夜期進一步下試25900點水平。恒指兩日急跌達1500點，理論上應反映了短期的悲觀展望，除非疫情出現突破性發展，例如更多大城市要封城，又或是感染人數大幅下降，恒指較大可能在26000點至27000點水平上落。但市場走勢反映投資者相當悲觀，又或者正出現大舉走資。

若封城無用 內需行業勢必崩潰

2月份是中國抗疫的關鍵時刻，若未來兩周感染人數維持上升勢頭，證明截斷省際、城際間人流已沒有效果，500萬春運至全國各省市的武漢人，已成功播毒並「落地生根」，中國已成大疫區，屆時經濟就不知會停頓至何時。一方面包括餐飲、運輸、旅遊相關、娛樂、零售等內需行業會崩潰，大量企業倒閉引發失業潮，而生產工人無法回到崗位，全球供應鏈也會受到重大影響。

撇除情緒、氛圍的影響，將人口流動全面停頓兩星期至三星期，把受感染的人士甄別出來，疫情受控的機會不低。但先是世衛失去公信力，從各國媒體報道來看，西方多不相信中央公布的包括感染數字在內的抗疫資訊，或至少未有說出事實之全部。美國更有聲音質疑測試的可信性，事關竟然有個案在第4次測試才呈陽性。所有報道都由中宣部統一發布、全都要發放正能量。外資或因無法評估風險而不問價沽貨，也就合情合理。

香港或成為下一個武漢

另一重大風險是香港或成為下一個武漢。新型肺染恐怖之處在於極高傳染性，感染人士的家人幾乎全中，最新報道指杭州一企業有感染人士參與會議，結果30人有11人中招，故各國都全力堵截中國人入境。農曆年後多達20萬人由內地返港已是一個炸彈，還要繼續任由中國人進入香港，香港未來兩周爆發社區感染的機會不小。一旦如2003年般香港成為疫埠，港股肯定有大麻煩。

受到疫情影響，中國首季以至上半年經濟復蘇的憧憬已幻滅，10年期國債息率跌破3厘，美國10年期國債也跌穿1.6厘，這對於房託、公用股應有刺激作用。但前者受到租金下調預期影響，後者則問題不大，股息率又高，作為收息之用現價已吸引。以中電(0002)為例，去年因澳洲業務減值虧損而發盈警，股價單日大跌逾5%，但很快就會升至80元水平。

中電股息率接近4厘

一方面，利潤管制協議經已實施，準許回報率由9.99%下調兩成至8%，而2019年上半年盈利也跌了20%，已充分反映也被市場消化。海外業務出現監管風險，但也已作減值準備，可見將來應不會再有驚嚇的事情出現。雖然沒有增長前景，但勝在有接近4厘的股息率。

要留意，正因為業務穩定，中電股息率與美國10年期債息差價不會太闊，主要是介乎1.5厘，正負20點子左右。現在債息已降至1.6厘水平，中電股息率仍接近4厘，這個差距可對股價構成重大支持。若市場降低中港股市風險溢價，更有重估的可能。事實上，因為債息已太低，作為替代品的美國公用股ETF，股息率已降至3厘。

[張兆聰 還看今朝]

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