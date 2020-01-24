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金子 窩輪攻略

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金子：疫症打擊 友邦沽17309

【明報專訊】本周開始阿里巴巴（9988）會有牛熊證應市，惟現時港股受武漢肺炎疫情影響，股市暫時難以明朗。上周五國家統計局公布，本月截至20日中國官方製造業採購經理指數（PMI）跌至50，按月下跌0.2點，非製造業商務活動指數跌0.6點至54.1。數據符合市場預期，港股先升後回，失守50天、100天及250天線。

匯豐衍生工具部數據顯示，市場引伸波幅急升，對窩輪帶來正面作用。投資者宜留意其後市場波動變化，若認為波幅將進一步擴大，有利引伸波幅表現，相反則在選證時要提防引伸波幅回落的影響，或可先以牛熊證作準備。

恒指走勢方面，可留意今日A股會否復市，北水回歸或會影響港股表現；投資者亦觀望美國公布的製造業及失業率等數據。在疫情未退卻時，一些娛樂及保險股會繼續有沽壓。 大行美銀證券發表報告指，武漢肺炎疫情持續，影響保險業界的簽單情况，對保險股新生意造成壓力，而港府近日限制內地遊客入境的新措施，將影響友邦（1299）對內地客的業務表現，故將友邦目標價下調至83.8元。

早前大行里昂已指出，由於受本港的反修例運動影響，料內地人來港買保險的意欲下降，該行將友邦本港新業務價值增長的預測，由16%下調至9%。倘再受武漢疫情影響，友邦或會再試72元水平。若看淡友邦前景，可留意其沽證（17309）。

[金子 窩輪攻略]

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