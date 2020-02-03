蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元

香港電訊（6823）主要從事電訊服務（固網、寬頻互聯網、國際電訊等）及流動通訊業務。電訊業務收入平穩增長，其中寬頻網絡收益已連續11年增長。公司積極發展智能家居服務及智能商業方案，以開拓新收入來源。過去大半年，香港經濟先後受社會事件及疫情打擊，受累最深的是零售、旅遊、酒店業，但電訊業仍甚穩健。市場估計香港電訊2019及2020年盈利分別約有8%及4%溫和增長。

香港電訊自2011年上市以來，每年的經調整資金流（大概相當於派息金額）都有增長，年均複合增長12%。管理層表示今年不會對5G作大規模投資。換言之，應沒有減派息的壓力。2019年度預測股息率達6厘。

技術走勢上，香港電訊14天RSI仍在50以上強方，MACD線未跌穿訊號線，走勢較恒指強。股價正營造利好形態「頭肩底」的右肩，可待回落至右肩底約11.4元吸納，若升穿頸線11.9元，量度目標約12.9元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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