潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能

中國大陸出現新型疾病並非什麼新鮮事。因為內地人口密度高，加上喜歡「冒險」的飲食習慣，令外界覺得內地成為各種流行病毒的中心。（2003年的SARS被認為是源於有人食用果子狸，而目前的武漢肺炎則被懷疑與人們食用蝙蝠湯、竹鼠肉或者眼鏡蛇有關。）當然，香港讀者相信一定不會再吃蝙蝠、老鼠和果子狸。但除此之外，還應該觀察和留意到以下幾點：

（1）國際社會對中國大陸的評價很極端。經過幾近20年，大部分投資者對於中國大陸的看法仍然是兩極化，不是認為它意圖接管全世界，就是覺得它外強中乾、虛有其表，只是一間岌岌可危、即將倒塌的紙牌屋。我們對此感到震驚。在這場辯論當中，雙方都忽略了一個可能性──中國大陸可能只是一個試圖在經濟上追上西方國家的人口大國。西方人對中國大陸的本能反應如此強烈，有些人懷疑，這是否由於他們的「文化基因」中已經植入了他們的祖先對於成吉思汗西征的恐懼。

西方人對東方有「恐懼基因」

（2）人們對疫症的恐慌，對於媒體來說卻是收視保證。因此，編輯人員絕對不會錯過這類新聞。而且，如果這種恐慌是源於中國大陸，就更加引人注意。這不單是因為西方人對於東方的恐懼，還因為西方人認為，現代最嚴重的一次疫症，即是在1918至1920年間估計令全球3%至5%人口死亡的「西班牙流感」，其實是源自中國。「西班牙流感」實際是否來自中國並不重要，重要的是，人們覺得它是來自中國，這才是關鍵。

（3）中共政權的性質令到任何大型疫症更加容易引起恐慌。因為中國共產黨對於疫症通常只有兩種反應。第一種反應是將之掃入地氈底下（即是隱瞞），這通常出現在較低級的官僚機構。第二種反應則是大規模的過度反應，這通常出現在政府高層之中。將常住人口超過5900萬（幾乎與意大利相當）的湖北省封鎖，似乎就是一個例子。這個封鎖決定，反而進一步加劇了恐慌。於是，很多投資者可能將會花幾個星期來思考，全球是否正在面對另一場西班牙流感。但其實，這是不太可能的。這是因為，全世界的公共衛生狀况都比100年前好得多。即使是中國大陸，現時的公共衛生狀况也比2003年好得多。現時的個人衛生狀况亦比以往好得多，信息流通比以往任何時候都更加自由和快捷。在1918年，很多人染上西班牙流感之前，還沒有聽說過這種疾病。即使是2003年的SARS，也有這種情形。但現時已經不同了。

內地隱瞞疫情變得不太可能

（4）現時人們對武漢肺炎的恐慌，與以往爆發的SARS有一個最重要的分別。在2003年，內地政府試圖壓制有關SARS的報道加劇了國際上的擔憂，令外界懷疑內地隱瞞很多人因SARS而死亡。實情並非如此，但在2003年，外界對內地政府的信任非常有限。即是到了今日，西方人對於內地政府的信任也沒有太大改善。但是，與2003年相比，現時的差別在於：（i）居住在內地的西方人愈來愈多。（ii）能夠說流利英語的中國人也愈來愈多。（iii）廣大的中國人可以隨時上網。即使他們仍然會受到一些防火牆的限制，但內地官員對新聞進行監控的能力已經大大降低了。這並不是說，內地官方發放的新聞稿可以盡信。很明顯，官方的新聞稿仍然傾向遲報及報細疫情。但這可能主要是因為官僚機構效率低下，多過有意掩飾。

透過試圖隔離好像意大利這麼多的人口，內地政府現在很明顯並不是將問題掃入地氈底下。因此，如果我們接受內地政府並沒有假裝看不到，那麼有些網上傳聞指有數以十萬計的人因為武漢肺炎而死亡，似乎就不太可能是真的。

現時的危機與2003年的SARS另一個主要區別是，病毒在全球範圍內的傳播速度高很多。在2003年，到中國大陸旅行的外國人還很少，而去外國旅行的內地人就更少。所以，當年要等到SARS在內地已經傳播了好幾個月，西方國家才開始面對SARS的威脅。但現在，內地政府開始抗疫還沒有多久，泰國、韓國以及美國西雅圖已經迅速發現了確診案件。

這顯示了，內地已經成為全球供應鏈一個不可分割的部分。這又帶出了另一個問題──武漢肺炎將會對全球經濟活動造成多大的破壞？這個問題同時有負面和正面的看法。負面的看法是，武漢肺炎是在農曆新年臨近之前爆發，那時可能有上億人正在回鄉途中。這麼大規模的人口流動，增加了病毒在全個中國大陸以至在世界範圍內迅速傳播的機會。這解釋了內地中央政府為何決定要對多個爆發疫情的城市進行封城（儘管該決定執行起來好像有些笨手笨腳）。

武漢屬物流樞紐 供應鏈有機會打斷

與之對比，美國每年因為流行性感冒而住院的案例大約有20萬，當中通常有大約3.5萬人因而死亡。這麼糟糕的統計數字，卻幾乎沒有引起過任何媒體的批評或者修改政策。或許，這是因為流感的死亡率通常是穩定以及眾所周知的。相比之下，武漢肺炎的傳播性及死亡率仍然是未知數。至於從積極的一面來看，亦可以說武漢肺炎在農曆新年之前爆發，其實是好事。因為至低限度，大多數工廠這段時間都在休假，這對於製造業的衝擊較小。但當然，武漢肺炎仍然會造成一些經濟損失。因為在農曆新年假期間，內地消費者有很大機會因此而留在家中，這將會對食肆、酒店、商店及電影院造成損失。2019年農曆新年期間，內地人花了60億元人民幣來看電影，這是這個全球最大電影市場一年中最繁忙的時段。但今年這筆收入肯定大不如前。除了對消費造成不可避免的短期打擊之外，武漢肺炎最令人擔心的，還在於是否會引致供應鏈中斷。因為武漢既是內地重要的物流樞紐，也是汽車及汽車零部件的生產中心。汽車業是內地去年經濟增長放慢的主要原因之一，但近月曾經顯示出企穩甚至回升的跡象。然而，隨着武漢市被封城，內地汽車業今年有可能再次出現放緩。

人行或轉向更全面貨幣寬鬆

如果真的出現這種情况，中國人民銀行是否會將從目前謹慎的選擇性寬鬆貨幣政策，轉變為更全面的貨幣刺激政策？這些問題的答案，在未來幾星期，將會由內地的醫生和科學家來提供。但有趣的是，來自中國的壞消息，僅僅觸發了美國國庫券的小幅上漲，以及美元匯率非常有限的反彈。

因此，或許市場也好像Gavekal般傾向相信，這種短期的不確定性不會有意義地改變經濟和市場的長期軌迹。這亦可能意味着，美元最近已不再被視為避險資產。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]