潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能

【明報專訊】《聖經》中〈啟示錄〉所提及的四騎士，傳統上被解釋為瘟疫、戰爭、饑荒和死亡。中國國家主席習近平不太可能花很多時間去研究基督教所說的世界末日，但如果他真的看過的話，他可能會認為，香港的抗爭活動、中美貿易戰、非洲豬瘟，以及他現在不得不面對的武漢肺炎（新型冠狀病毒），才是這四名騎士代表的。
中國大陸出現新型疾病並非什麼新鮮事。因為內地人口密度高，加上喜歡「冒險」的飲食習慣，令外界覺得內地成為各種流行病毒的中心。（2003年的SARS被認為是源於有人食用果子狸，而目前的武漢肺炎則被懷疑與人們食用蝙蝠湯、竹鼠肉或者眼鏡蛇有關。）當然，香港讀者相信一定不會再吃蝙蝠、老鼠和果子狸。但除此之外，還應該觀察和留意到以下幾點：
（1）國際社會對中國大陸的評價很極端。經過幾近20年，大部分投資者對於中國大陸的看法仍然是兩極化，不是認為它意圖接管全世界，就是覺得它外強中乾、虛有其表，只是一間岌岌可危、即將倒塌的紙牌屋。我們對此感到震驚。在這場辯論當中，雙方都忽略了一個可能性──中國大陸可能只是一個試圖在經濟上追上西方國家的人口大國。西方人對中國大陸的本能反應如此強烈，有些人懷疑，這是否由於他們的「文化基因」中已經植入了他們的祖先對於成吉思汗西征的恐懼。
西方人對東方有「恐懼基因」
（2）人們對疫症的恐慌，對於媒體來說卻是收視保證。因此，編輯人員絕對不會錯過這類新聞。而且，如果這種恐慌是源於中國大陸，就更加引人注意。這不單是因為西方人對於東方的恐懼，還因為西方人認為，現代最嚴重的一次疫症，即是在1918至1920年間估計令全球3%至5%人口死亡的「西班牙流感」，其實是源自中國。「西班牙流感」實際是否來自中國並不重要，重要的是，人們覺得它是來自中國，這才是關鍵。
（3）中共政權的性質令到任何大型疫症更加容易引起恐慌。因為中國共產黨對於疫症通常只有兩種反應。第一種反應是將之掃入地氈底下（即是隱瞞），這通常出現在較低級的官僚機構。第二種反應則是大規模的過度反應，這通常出現在政府高層之中。將常住人口超過5900萬（幾乎與意大利相當）的湖北省封鎖，似乎就是一個例子。這個封鎖決定，反而進一步加劇了恐慌。於是，很多投資者可能將會花幾個星期來思考，全球是否正在面對另一場西班牙流感。但其實，這是不太可能的。這是因為，全世界的公共衛生狀况都比100年前好得多。即使是中國大陸，現時的公共衛生狀况也比2003年好得多。現時的個人衛生狀况亦比以往好得多，信息流通比以往任何時候都更加自由和快捷。在1918年，很多人染上西班牙流感之前，還沒有聽說過這種疾病。即使是2003年的SARS，也有這種情形。但現時已經不同了。
內地隱瞞疫情變得不太可能
（4）現時人們對武漢肺炎的恐慌，與以往爆發的SARS有一個最重要的分別。在2003年，內地政府試圖壓制有關SARS的報道加劇了國際上的擔憂，令外界懷疑內地隱瞞很多人因SARS而死亡。實情並非如此，但在2003年，外界對內地政府的信任非常有限。即是到了今日，西方人對於內地政府的信任也沒有太大改善。但是，與2003年相比，現時的差別在於：（i）居住在內地的西方人愈來愈多。（ii）能夠說流利英語的中國人也愈來愈多。（iii）廣大的中國人可以隨時上網。即使他們仍然會受到一些防火牆的限制，但內地官員對新聞進行監控的能力已經大大降低了。這並不是說，內地官方發放的新聞稿可以盡信。很明顯，官方的新聞稿仍然傾向遲報及報細疫情。但這可能主要是因為官僚機構效率低下，多過有意掩飾。
透過試圖隔離好像意大利這麼多的人口，內地政府現在很明顯並不是將問題掃入地氈底下。因此，如果我們接受內地政府並沒有假裝看不到，那麼有些網上傳聞指有數以十萬計的人因為武漢肺炎而死亡，似乎就不太可能是真的。
現時的危機與2003年的SARS另一個主要區別是，病毒在全球範圍內的傳播速度高很多。在2003年，到中國大陸旅行的外國人還很少，而去外國旅行的內地人就更少。所以，當年要等到SARS在內地已經傳播了好幾個月，西方國家才開始面對SARS的威脅。但現在，內地政府開始抗疫還沒有多久，泰國、韓國以及美國西雅圖已經迅速發現了確診案件。
這顯示了，內地已經成為全球供應鏈一個不可分割的部分。這又帶出了另一個問題──武漢肺炎將會對全球經濟活動造成多大的破壞？這個問題同時有負面和正面的看法。負面的看法是，武漢肺炎是在農曆新年臨近之前爆發，那時可能有上億人正在回鄉途中。這麼大規模的人口流動，增加了病毒在全個中國大陸以至在世界範圍內迅速傳播的機會。這解釋了內地中央政府為何決定要對多個爆發疫情的城市進行封城（儘管該決定執行起來好像有些笨手笨腳）。
武漢屬物流樞紐 供應鏈有機會打斷
與之對比，美國每年因為流行性感冒而住院的案例大約有20萬，當中通常有大約3.5萬人因而死亡。這麼糟糕的統計數字，卻幾乎沒有引起過任何媒體的批評或者修改政策。或許，這是因為流感的死亡率通常是穩定以及眾所周知的。相比之下，武漢肺炎的傳播性及死亡率仍然是未知數。至於從積極的一面來看，亦可以說武漢肺炎在農曆新年之前爆發，其實是好事。因為至低限度，大多數工廠這段時間都在休假，這對於製造業的衝擊較小。但當然，武漢肺炎仍然會造成一些經濟損失。因為在農曆新年假期間，內地消費者有很大機會因此而留在家中，這將會對食肆、酒店、商店及電影院造成損失。2019年農曆新年期間，內地人花了60億元人民幣來看電影，這是這個全球最大電影市場一年中最繁忙的時段。但今年這筆收入肯定大不如前。除了對消費造成不可避免的短期打擊之外，武漢肺炎最令人擔心的，還在於是否會引致供應鏈中斷。因為武漢既是內地重要的物流樞紐，也是汽車及汽車零部件的生產中心。汽車業是內地去年經濟增長放慢的主要原因之一，但近月曾經顯示出企穩甚至回升的跡象。然而，隨着武漢市被封城，內地汽車業今年有可能再次出現放緩。
人行或轉向更全面貨幣寬鬆
如果真的出現這種情况，中國人民銀行是否會將從目前謹慎的選擇性寬鬆貨幣政策，轉變為更全面的貨幣刺激政策？這些問題的答案，在未來幾星期，將會由內地的醫生和科學家來提供。但有趣的是，來自中國的壞消息，僅僅觸發了美國國庫券的小幅上漲，以及美元匯率非常有限的反彈。
因此，或許市場也好像Gavekal般傾向相信，這種短期的不確定性不會有意義地改變經濟和市場的長期軌迹。這亦可能意味着，美元最近已不再被視為避險資產。
GaveKal Dragonomics資深經濟師