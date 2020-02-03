林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸

農曆年假之後，港人面對「嚴峻」的武漢肺炎疫情，大部分港人都如臨大敵，一於求財其次，保命為上。愛惜生命是美德。不過，如果一味只求自保，對內地、武漢市民不帶一點同理心之餘，還要連口罩都偷，供應商則坐地起價大發國難財，那就未免有點失德。

今次疫情，很多人都說事態嚴重。衡量疫情的嚴重性，主要看病毒的基本繁殖率（R0值）。醫學界至今對R0值是多少，仍然未有共識，較多人引用的數據，主要在2至3之間。相對於港人聞風喪膽的SARS，其R0值則是2。因此，一般相信，這次武漢肺炎的傳染性，應該至少與當年的SARS差不多。在沒有任何外力控制的情况，患病人數將會每6日至8日倍增。大家更關心，應該是患病者染病後死亡率有多高。畢竟，即使傳播力很強，但如果病毒本身沒多大殺傷力的話，染病也沒有什麼大不了。據港大醫學院教授梁卓偉醫生年初二傳媒發布會的統計，首批41名確診武漢肺炎患者，共6人死亡，死亡率高達14.6%。不過，當時大部分醫學界別的學者，按病毒的毒性分析，初步的推斷是3%左右，而當年SARS的死亡率，最終數字是9.6%，即這隻新型病毒的殺傷力，初步相信大約是SARS的三分之一。

殺傷力只及SARS三分一

然而，經過一個多月的發展，武漢市內原始感染人群的死亡率，已由第一組數據的14.6%，大幅減少至截至周六零時的6%，而已康復人數是123人。武漢以外，湖北省內其他城市至今死亡案例57宗，康復43人，死亡率急跌至1.45%。

扣除重災區湖北省，全國餘下省市確診4644宗，死亡9宗，康復77宗，死亡率0.19%，康復/死亡人數比率8.56倍。境外首宗確診發生於1月13日的曼谷，至今不足20日已有5人康復出院，但死亡個案仍然是零。

武漢市內特別高的死亡率，有以下幾個可能答案：

第一，所有的病毒，寄居入新的物種宿主之後，其毒性都有遞減的傾向。武漢患者大多為從染病動物直接感染，因此毒性最強，死亡率亦最高。

第二，武漢是今次的重災區，當地的醫護人手及設備嚴重不足，實際染病但病情較輕者，很可能選擇不就醫，結果未能計算在確診的統計數字內。若連病情較輕的患者亦計算在內，實際的死亡率應遠低於6%。

第三，因為武漢是重災區，嚴重患者即使到了醫院就醫，由於設施及藥物上的不足，結果令其死亡率，高於省內其他城市及其他省份。

第四，其他省市確診者至今仍未過危險時期，未來死亡率可能隨着時間推移而上升。

關於第四點，我認為可能性較低，因為全國（湖北除外）的死亡率，已維持在1%以下好一段日子，而且隨着時間的推移，死亡率反而有下降的趨勢，並開始逐步跌至0.2%以下。

病毒毒性都有遞減傾向

雖然現時說這隻病毒的殺傷力不太強，可能仍然是言之尚早，尤其是如果我這刻宣稱，這隻病毒的殺傷力，只及SARS的四十八分之一，大家未必肯相信。

不過，即使是0.2%的死亡率，仍然是一個值得令人關注的數字，因為一般流感，其死亡率只是0.02%或更低，這隻新型病毒，殺傷力仍在一般流感的10倍水平。現在我們只能寄望，這隻病毒的毒性，會隨着時間演變，愈來愈低殺傷力，就像2009年的H1N1豬流感一樣，死亡率由起源地的墨西哥的2%，下跌至最後只剩0.02%。

對於短期後市，疫情明顯是主要的推動因素。不過，從上述數據分析，我們或者不應對疫情太過擔心，有閒錢的不妨由星期一（今日）開始，逢低逐步收集。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]