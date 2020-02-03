陸振球：待口罩股泡沫爆破入市

同文李聲揚在今日的文章引述了彭博的記者John Authers的研究，指在2003年SARS及之後伊波拉疫情肆虐時，當《經濟學人》在封面刊出口罩相並以之作封面故事時，股巿即幾乎見底，而「巧合」的是今期《經濟學人》果然又以口罩和疫情作封面故事，推斷股巿也可能已接近終極一跌。

說到口罩，近期一些生產口罩的公司股價都見狂升，其中較突出的日本口罩生產商的川本(Kawamoto，日本上巿編號 : 3604)便在一個月股價狂升9倍（圖1），李聲揚和筆者說笑，指這間公司股價肯定已見泡沫，其泡沫爆破之日，也應是疫情高潮已過，可放心買股之時，大家或可以來量度疫情對金融巿場造成衝擊，作為部署入巿的指標。

殯儀股狂飈 反映極度恐慌

另外，香港創業板殯儀股中國生命集團(8926) ，股價過去兩個交易日也一度急升近6倍（圖2），似乎有投資者認為香港疫情將失控，香港會出現大規模死亡以至殯儀公司會做到手軟，大賺特賺？筆者認為中國生命集團這隻股價的近乎癲狂表現，足可提醒大家要思考巴菲特的「人人恐懼時要貪婪」名言。

[陸振球 投資超限戰]