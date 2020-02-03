疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅

明報記者 王俊騏

武漢肺炎疫情惡化，內地以至全球確診個案愈來愈多，多間大行都發出報告，估計疫情對內地經濟的影響，不少都下調了經濟增長預測。

摩根士丹利表示，今次疫情傳染力高於當年SARS，內地旅遊、娛樂和零售活動將最受影響，並同時會波及工業生產及貿易活動。疫情會為內地經濟短期帶來壓力，但不阻經濟持續復蘇的勢頭。如果武漢肺炎疫情於二三月達最高峰，將會拖低中國首季經濟0.5至1個百分點。

大行紛下調經濟增長預測

另一大行東方匯理估計，疫情將為內地經濟帶來短期不利影響，隨各國不斷增加的入境或旅行禁令，以及其持續時間，將決定中國經濟放緩程度，以及全球經濟放慢程度會否超過2003年。該行對內地旅遊相關板塊抱謹慎態度，包括航空和非必需消費品股等，但會密切留意具質素的非必需消費品股，如面對大跌或提供吸引的入市機會。該行續指，根據過往經驗，一般疫情會影響大市數個月，但一旦疫情受控，股市往往都會極快反彈。

疫情嚴峻拖累港股沽壓沉重，恒指失守26500點，但醫療健康股特別是中小型股有炒作。曾發公告稱正成立小組研究新型肺炎的中國醫療（8225） ，繼急升2.8倍中途停牌後，復牌亦曾再急漲4倍。流感抗病毒藥廠東陽光藥（1558）亦受疫情消息刺激抽升。甚至連已澄清沒參與肺炎藥研發的歌禮製藥（1672），也受市場憧憬其藥物有效，上周五股價曾急升兩成。

倘疫情受控 料股市極快反彈

不過，如大行瑞銀都發表報告指，暫時沒有藥物獲證實可以預防或根治新型冠狀病毒，相信沒有內地藥企可直接受惠於武漢肺炎事件，但事件勢提高民眾對健康醫療意識，間接利好疫苗和身體檢查等行業。事實上，一眾大型醫藥股都是個別發展，石藥和中生製藥則跟隨大市向下走。

中投傲揚基金經理溫鋼城表示，對近期細價藥股的炒作抱有疑問，質疑有多少基本因素支撐，如投資者要追入則要小心，指升幅並不實在，如成功追入獲利數倍也只是「好彩」。在大市欠方向下，他相信短期這段炒風會持續，但一般疫情都只是持續數月，相信不會持久下去。如東陽光藥已「炒左輪」，現時追入是否值博值得懷疑。他相對偏好大型的醫藥股如石藥和中生製藥，在疫情爆發前已建議炒波幅，指即使藥廠獲接政府訂單後也非賺大錢，只是在「吊鹽水」。他又建議投資者可待石藥回調到17.08元時買入，止蝕設於15.5元（見圖）；中生則可待回落到9.9元吸納，如失守8.6元則宜先止蝕。

分析：大市未跌完 炒波幅轉身快

大市方面，溫鋼城相信港股仍會持續下行，下試24000點亦不為奇，皆因現時比2018年中美貿易戰爆發時更差，當時本港也沒有停工停市，後市仍是要看疫情是否已受控。他建議目前投資者都是以走貨為主，整體尚未是撈底的時機，但他補充，過去SARS期間大市都會偶有反彈，如果散戶要追入炒波幅則要轉身快。

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