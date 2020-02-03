經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：今天迎接終極一跌？

【明報專訊】鼠年首次專欄已經是年初十，還是祝大家身體健康。當然發財也很重要，德國股神科斯托蘭尼（André Kostolany）說過，他能以90高齡寫作，除了多得醫學進步，也是因為富有。錢買不到健康是假話，富有國家國民健康一般都較好。

無可避免要談及冠狀病毒（新肺炎），相信大家和小弟都不是傳染病專家，况且觀乎專家意見也不盡相同。暫時較可靠的判斷是，和SARS相比，新肺炎死亡率並非特別高，但傳染性應該更高，碰巧遇上春運，再加上中國人富起來，出行人數是SARS當年的數倍。所以染病及死亡人數，會比SARS高出一截。

經濟「傳染力」 勢超越SARS

小弟專長當然不是傳染病學，還是說回經濟和股市。經濟方面，一般預計新肺炎對中港兩地，甚至全球經濟的影響，會比SARS為大。小弟也同意，除了因為感染人數多，也因為人口流動性比以前高。此外，現在服務業佔中國經濟比重比當年更大，而服務業正是最受打擊的產業。香港現在和中國經濟關係也較當年密切，影響也會較當年大。同樣地，中國現在佔全球經濟的份額，比SARS當年高出不少，而其他國家和中國的經濟連繫，也較當年為多。所以無論是患者（世界各地均出現病例）和經濟的「傳染力」，都較SARS當年為高。

但股市呢？可能是另一回事。無數例子（例如A股和美股，或港股過去數年的表現）均告訴大家，股市表現，和實體經濟的關係不大。新肺炎將打擊經濟增長，沒多少人異議，頂多是程度上的問題。但股市表現則未必如此。

史上疫症令股市急跌 多是入市良機

港股兩星期已跌近2700點，大約是10%。留意當年SARS的跌幅也是差不多10%。如果有留意券商或媒體分析，不難發現結論：史上每次疫症都令股市急跌，但也是買入的好機會。道理不難理解：投資者是驚弓之鳥，如有疑問當然先沽為敬。但即使疫症影響企業盈利，股價的跌幅，差不多必定是過度反應，企業價值不太可能因為疫症，而兩星期蒸發一兩成。

小弟在facebook也有文章，討論「SARS導致股樓大跌」的迷思。事實是SARS前幾年，股市和樓市均跌至慘不忍睹，SARS當時反而是最後一跌，隨後下半年股樓狂升，極速收復失地，全年大升收場。至於經濟方面，不錯失業率是高企，但也是在SARS時見頂，而香港GDP也只是在2003年第二季收縮——還不夠1%，全年甚至錄得升幅（提提你：香港GDP早已在去年倒退）。

但當然，道理人人曉講，實行卻是另一回事。口號人人喊，「別人恐懼時我貪婪」，但實情可能是「別人恐懼時我無錢」。除此以外，克服市場噪音絕對不易。SARS當年仍未有智能手機，未有社交網。現在每天均是壞消息，再樂觀的人也容易動搖。

說到底，老套說句，大家對疫情不應掉以輕心——但對你的投資也不應掉以輕心。勇猛撈底固然不易，但也至少不要現在低價沽貨。小弟自詡是「悲觀的樂觀派」，末日論淡友（更多只是口水put並無倉位的花生友）永遠說「最壞情况」，但似乎從未發生。金融海嘯已經是最接近「最壞情况」，疫症嘛！對不起，從來都不會是end game。股市經歷無數次衰退及金融風暴，美股更經歷兩次大戰，往後均能重生，區區疫症，算什麼？

疫情總會終結 資產價格行在消息前

小弟並非盲目樂觀，更非冷血地視人命為數字。相反，悲觀才是盲目。末日論者完全忽略人類文明的進步。100年前西班牙流感，全球5億人感染（當年全世界才17億人），近1億人死亡。通俗點說，即每3人有1人中招，中招的5人死1人，等於現在死4億人！相比下，現在人口多了N倍，跨國物流人流也是當年N倍，但現在的疫症，死幾百人已是世界頭條。這正代表人類生命寶貴了，也代表醫學昌明，也看到人類在歷史中取得教訓。結論：疫情肯定仍未到高峰，感染及死亡人數定會再上升。至於何時見頂？不知道——但總會有終結的一天。不要以為這是廢話，資產價格總是行在消息之前。媒體及大眾最恐慌時，往往是入市良機。

但還是那句，講就容易。若有客觀指標依循，則可以不受個人情緒影響。指標何處有？彭博的記者John Authers早前文章有提到「經濟學人封面指標」，小弟facebook專頁也有討論。John指出，無論是SARS還是伊波拉疫情，當上《經濟學人》（The Economist）封面後，就是股市見底之時。結果？今期的《經濟學人》封面，正是新肺炎。無獨有偶，封面一出，港股上星期五立即反彈。雖然最後仍是跌市收場，淡友認為是反彈乏力，小弟卻認為市場已止瀉，離底部不遠。

今天A股農曆年假後復市，定必補跌暴挫，根本不是新聞。港股再有恐慌拋售，不足為奇——但可能會是終極一跌？無論如何，頭盔和口罩都是要戴，入市衡量風險，出街也衡量風險，沒有人比你自己更應為自己負責。

（筆者為證監會持牌人士，並未持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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