沈永年：內地買車位須釐清產權

對香港投資者來說，車位是一種升值可觀的投資產品，但是香港車位已升至天價，就算是投資初哥都難以入手。再看內地車位投資市場，目前仍處於起步階段，價錢還處於低水位，對比香港車位價錢一半也不到，絕對有追落後的潛力。

再跟大家分享一些資訊：現時內地全國樓盤的單位與車位比例介乎1:0.5至1:0.9，大灣區城市普遍是1:0.5，即是2部車爭1個車位。由於內地屋苑大伙數多，要為住戶提供足夠的車位，發展商就得挖地興建地庫停車場，不過建築費是地面停車場的3倍，所以不少屋苑的車位供應都非常緊張。另一邊廂，汽車是內地人的必需品，單是一個人口700萬的佛山市，汽車數目就已經超過200萬輛，而且按年增長20%，可以想像5至10年後，汽車與車位的比例將愈拉愈遠，車位身價有望三級跳。

勿投資「使用權」車位

目前，大灣區的車位可分為「使用權」車位及「產權」車位。「使用權」車位又稱「人防」車位，所在的停車場其實是發展商根據內地法例而必須興建的地下防禦工事，有要求在發生災難、戰爭等情况時要開通給人們避難使用，這類工程平日一般用作地下停車場，國家必要時可強制徵用，產權既不屬於業主也不屬於開發商，而是屬於國家，買賣時亦只能簽署使用權合約。筆者提醒大家，這類車位是絕對不能投資，完全沒有升值價值。

至於「產權」車位，就是我們正常理解的市面物業產品一樣，擁有自主產權，真正有紅本在手，亦是大灣區市面上車位買賣的主流產品。而「產權車位」又可分為「業主產權」車位及「非業主產權」車位。前者多集中於內地一線城市，而後者則多集中於二、三線城市。

業主產權車位僅可短炒

顧名思義，「業主產權」車位只能售予大廈業主，要網簽並取得房產證的話，就必須是業主身分；而「非產權」車位，則可供非大廈業主購買。筆者認為，如果是短炒性質，兩三年內希望升值再轉手的話，投資業主產權車位是可以的，買入這類車位後，為了避免繳交契稅，這段期間不做網簽程序，就像買樓花的形式一樣，到車位升值了，屋苑內業主若有意接手你這個車位，只要辦理轉名手續便可。

要是長期投資，那就真的不要為節省契稅而不做網簽工夫，因為做了網簽才能取得房產證，這代表買家真正擁有這車位的產權， 也代表政府承認有關買賣是合法的，如有任何問題，政府必須受理。總之，兩類產權車位都有其優點和缺點，必須因應自己投資時限，看看是短線還是長線投資性質，以及對哪個城市比較有信心。始終車位選擇繁多，建議選購車位時找一些專業的地產代理詳細了解及作出比較，選擇適合自己需要的車位才作投資。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]