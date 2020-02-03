經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：房屋基建須同步到位

【明報專訊】屯馬線一期敲定下周五（14日）通車，對於一直缺乏生活交通配套的啟德區居民而言，無疑是一大喜訊。過往的新市鎮或新發展區落成，往往出現房屋、基建及社區設施未能同步的問題，居民無奈變成「開荒牛」，承受多年起居、出行之苦，期望政府在未來的新區發展上能提供願景，做好整體規劃，在推動建屋時同步建好基建配套，方能減低阻力。

啟德新發展首批居民早於2013年遷入，涉兩條公共屋邨、逾2.7萬人口，及後煥然壹居及5個私樓屋苑陸續入伙，區內人口增至逾5萬多，惟至今仍只有一個屋邨商場和兩所小學，生活所需主要依靠鄰區提供。交通上只有數條巴士及小巴線出入，覆蓋網絡不廣。另外，秀茂坪安泰邨也存在同樣問題，邨內約2.5萬名居住人口入伙兩年多，社區及交通設施仍未到位，居民上班上學難，日常購物餐飲也要依靠鄰近的屋邨設施。

基建應以城市發展為先

香港的基礎設施往往為滿足項目的需求而設計，而非因應城市的整體發展。回看上世紀1980年代屯門、元朗等新市鎮因欠鐵路和道路，居民每日動輒花兩、三小時往來市區。至千禧年代初的東涌新市鎮，亦嚴重缺乏社區設施。即使近十年的新發展區落成，居民仍難逃「開荒牛」命運，先承受起居、出行之苦，待居住人口達一定數量後，各樣生活交通配套才慢慢規劃建成，待情况好轉又因人口膨脹、需求增加，設施不敷應用，居民折騰多年，問題仍未得到紓緩。

為新發展提供願景

港島及九龍市區可用土地已近飽和，本港未來的發展策略將集中新界區，包括新界東北及擬於今年推出的「土地共享先導計劃」。筆者認為，汲取過往經驗，政府更應就新界發展總體提供一個願景、一個全面的整體規劃及發展藍圖，並引入如明日大嶼願景中的「基建先行」概念，讓基建推動人口及經濟活動增長，釋放更多土地潛力。

當然，「基建先行」不等於「基建主導」，城市設計發展還是要以人為本。除解決單位的數量外，也要兼顧居住的質量，醫療、教育、就業、社區設施等應同步到位，平衡空間與土地利用，也只有理順這些問題，方能說服公眾接受發展方案，減低反對聲音。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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