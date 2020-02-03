潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡

鼎益豐停牌 5年升幅曾逾百倍

如果有一個辦法，可以令到炒高股價不需要靠莊家出真錢，而係靠市場力量，或者直接坦白咁講，靠一大班魚的力量，用他們自己的真金白銀去買晒啲貨，咁隻股票想唔大升都好難，但當然，要令一班魚，只要買，不要懷疑，這是一門不容易掌握的技術。

而在香港股票市場，就至少有一隻這種擁有特異功能的股票，這就是有名的道士股——鼎益豐（0612）。鼎益豐在2014年的1月2日的收市價為0.23元，在2019年3月7日，此股被證監會停牌，當日的收市價為23.08元，即5年多的升幅超過100倍。惟在過去9年，有8年錄得虧損，只在2018年成功轉虧為盈，截至2018年12月，錄股東應佔溢利1.28億元。流動資產按年增加275%至7.92億元，其中透過損益按公允值計量的金融資產為2.26億元，增幅為465%，現金及現金等項目總值3.04億元，按年增加120%。當年鼎益豐持有中國智能（0395），另持有中華煤氣（0003）、香港交易所（0388）及騰訊控股（0700）股份。

鼎益豐是一間以「21章」掛牌、從事封閉式投資基金的公司，停牌前，鼎益豐以86倍市帳率進行交易。由於上市規則豁免此類公司的公眾持股比例，同時證監會亦無發出公司股權集中信息，加上公司獲納入多項與恒生指數及MSCI旗下指數，導致該股泡沫日益嚴重。

據我所知，這股所以能在5年多內升足100倍，長升長有，皆因此股在道士隋廣義的帶領下，吸引了一班國內忠實信徒，數目可能是以萬計，由於這批只會信，不會問的信徒支持下，他們只會買不會沽，致令這隻沒有實業，只可受限制作股票投資的21章公司長升長有，如果不是被證監用條例第八條勒令停牌，甚至升至過千億市值也有可能。

內地小股東多達數以萬計

但更神奇，更令人估佢唔到的事，居然發生在此股身上，因為根據以往經驗，用得第八條停牌，其實等於被判死刑，但此股居然在被判死刑後，戴罪被釋放，證監在今年1月22日公布，決定撤銷其在去年3月8日作出有關暫停鼎益豐交易的指示，並於當日恢復交易。同時，會將就中國鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動，對多名人士，包括一名或以上的鼎益豐人員，展開法律程序。

據我所知，證監今次真係欺善怕惡，因為被小股東施壓而就範，而最重要一點就是，小股東的數量驚人，講緊是數以萬計，所以在香港的小股東大舉遊行示威數次後，如果證監不讓公司復牌，國內以萬計的小股東可能會採取進一步行動，在這種巨大潛在壓力下，證明證監的確是一個欺善怕惡的監管機構。

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[潘啓才 通天財技]