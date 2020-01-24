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羅家聰 一名經人

投資策略

羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞

【明報專訊】疫情急速擴散，人人都嚷SARS重臨。早年的禽、豬流感主要影響禽畜，不影響人。至於中東呼吸綜合症屬MERS，而是次武漢肺炎的基因排序初步結果較似SARS，故分析界一般拿SARS來作參照，畢竟SARS重災區就在香港，分析框架大家熟悉得多。

港人記憶中的SARS氣氛極差，市道蕭條，且失救者眾，而股、樓等資產價格均跌至谷底，故予人的印象是SARS影響很大；早輪零售銷售收縮兩成過後，亦以「慘過SARS」形容。不過，坊間似乎刻意淡忘了SARS之前的1997年亞洲金融風暴、2000年科網泡沫爆破和2001年9．11恐怖襲擊的影響。SARS其實源於2002年11月，翌年2月才傳入本港。

由1997年10月至2002年11月，CCL樓價指數已由高峰的173點跌至65點，跌幅逾六成；由2002年11月至翌年6月樓價見底，指數進一步跌至58點，即僅再跌多4%。股市呢？恒指由2000年3月底科網爆破前的近18400點跌至2002年11月中順德出現首宗個案的10000點，跌幅逾四成半，再由當時跌至翌年4月底的低位近8300點，只跌多了9%。

SARS來臨後 股市只多跌9%

股樓兩市已顯示早在SARS爆發前已跌了大截，那經濟呢？其實早在1998年秋，零售銷貨值已按年縮逾兩成，SARS時最差的一個月只縮一成半。早前數字已縮近兩成半，即使今次蔓延本港，又可再縮多幾多？何况本港不是重災區。要評估SARS的單獨影響，最好還是科學一點做個實驗，但即使做不到，亦有自然實驗（natural experiment）的。

星洲和香港素來在各方面性質皆似，經濟增長上落一致，水平亦大致相近。不過，星洲僅206人感染SARS，最終34人不治，跟本港的1755人感染、299人不治，無論在感染或不治的人數比例皆1比8至9。但影響呢？附圖所見，經濟增長卻差不多；不止差不多，而且收縮幅度均較對上兩次短暫和輕微。「實驗」顯示，瘟疫對經濟的影響不大。SARS在港時每6人感染一人失救，今天的武漢肺炎暫時看不及此高，別驚過龍。

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[羅家聰 一名經人]

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