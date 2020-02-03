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蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：最黑暗之後

【明報專訊】畢竟是新年，小金人還是祝大家新年萬事如意，健健康康！今年春節應該是絕大部分港人有生以來最憋屈的春節，喜慶全無，取而代之的是對武漢肺炎疫情的恐懼，港股春節前後也暴跌2000多點，哎！

科學家推斷，這次武漢肺炎的病毒基因跟SARS病毒基本類似，只是傳染性更強，致命性卻較弱。這次肺炎病毒傳染性強，潛伏期長達14天，而且宿主未必會發燒，防不勝防，所以，在武漢前期爆發後，因為政府不妥當的處理，加上當時民眾沒足夠防範意識，估計病毒在武漢已經仙女散花式傳播，隨着春運，也大量散播到武漢周邊縣市，所以後續隨着武漢從懷疑到確診病例的大幅增加，武漢最後突破1萬宗確診病例不無可能，武漢周邊縣市準備進入爆發期。這聽着是不是很可怕？有點，可再看看背後，事實上這代表着這次疫情的傳染確診高峰應該在未來兩周，因為不同於春節前，當時確診病例雖少，可傳染完全無疆界，你根本無法知道多少病原體在流動，多少超級帶菌者在流動。現在好的方面是：

（1）武漢乃至湖北幾乎被封，人員流動被隔離，各外地政府、單位，甚至家庭也對武漢，乃至湖北人員一百個小心，幾乎肯定隔離。這樣，也就變成斬斷了從疫情重災區往各地擴散的最大可能。湖北各地也幾乎各自家庭隔離，所以在湖北進一步擴散的可能也很大程度得到遏制。所以現在是嫌疑轉確診的高峰期。就是武漢確診未來幾天近萬，可這是在可控範圍內；

（2）現在最大潛在爆發點是武漢周邊縣市，這些城市也幾乎封城，如果下周末前這些城市沒大幅爆發嫌疑和確診病例，這次疫情爆發的高峰應該就是下兩周。

這次肺炎病毒的特點是高度傳染，可致命率不算猛，而且針對中老年人，現有死亡病例大部分為有長期病歷的老人，可見，這病最主要是要控制住傳染通道，以現在社會大規模戴口罩，大量減少來往的高度警惕戒備，事實上傳染性已大減。加上各地政府醫院嚴防死守，一旦有病的各地都緊張處理，配合政府延遲節後上班時間到元宵，變相全民再關一星期，變相禁閉接近兩周，記得這次病毒的潛伏期是接近兩周，那樣，兩周後社會人員流行造成的交叉傳染將大降。嫌疑和確診病例又被控制住，治療中，屆時新增病例增速將轉入下降周期。

衝擊短暫 中國消費地產基建最靠譜

現在是這次疫情情緒最恐慌之時，下兩周可能是病例最高峰期，可最黑暗時恰恰就代表快現光明。小金人覺得這次疫情在這兩周後很有機會見頂回落，在兩三個月後被撲滅。社會的正常秩序有很可能在疫情完全撲滅前就基本復原。

除了中國本土，海外不少國家也確認病例。世衛已將此列為全球突發公共衛生緊急事件，這次疫情已成為一場公共衛生危機。更恐怖的是美國和盟友立刻利用這千載難逢機會全力孤立封鎖中國，這是最大的打擊。

現階段，經濟學家和政府部門還很難確定會給經濟造成多大影響，因為事件最後什麼時候完結仍是未知數，小金人的個人看法是未來兩周高峰期，4月基本進入尾聲。可憐股市已經激烈反應，港股已經調整了接近9%，很多股票跌了15%至20%。周一A股開市肯定大跌，港股應還有最後一跌，整體港股跌幅應在10%至12%，不會小於SARS。

2020年的首兩月從經濟層面算基本消失，具體影響GDP多少？小金人不是經濟學家，不懂得算，如果加上3月，還算上西方的孤立封鎖，宏觀看中國上半年的GDP增速下跌到5%不無可能。這次疫情打擊最大的是消費，社會活動基本停頓，最多就是網購多了，餐飲、航空及其他交通、旅游、商場和零售都是重災區。消費是中國現在GDP增長最大貢獻者，全人類都指望它。對於那些可有可無的，非必要消費，這兩個月不消費下個月不會回來的，就白白沒了。

當然也就是今年的影響，長遠並沒有大影響，火鍋還是要吃，酸菜魚還是吃，酒還是要喝。看大家怎樣理解這衝擊，不就是兩三個月嘛！後面不還是日子照過。現在中國經濟雖說科技興國，想像很豐滿，現實很骨感，短中期還是消費加地產基建最靠譜，這是中國經濟基本盤。

買房買車這東西，2月不能買，3月4月可能就補上，只是需求延後了，當然也是有影響的，不過不是像想中大。小金人覺得哪怕3、4月還有影響，可能對主流地產公司的銷售最多也就是5%到10%的影響。何况如果到3、4月還未平息，小金人覺得政府新一波的救市和量寬幾乎肯定會出來。不出來沒法過，這是肯定的，所以，下半年的銷售很大機會反彈。

本來中國經濟今年報六難度就很大，現在又碰上疫症，今年保六將是天大任務。可就是因為經濟在第一季度將出現快速下滑，小金人覺得政府的支持政策將很快出來，估計不晚於3月兩會期間。其中，對消費，地產基建汽車的扶助將超預期。這對股市是一大強心針。股市很可能在3月觸底強烈反彈。

股市跌到現在，之前沒減倉的，事實上已沒大分別，多一刀少一刀的分別而已。小金人也就準備趴在地上裝死算了，悲哀！這兩年最大的教訓就是別兩頭竄，左一巴右一巴，裝死算了！小金人覺得疫情可能兩月底高峰後就穩住了，後續反彈也不無可能！小金人還是相信最黑暗之際就是轉折之時，天佑中華，小金人也很怕，可咱們看來也沒什麼選擇。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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