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經濟
2020年2月3日星期一
環球數據前瞻
人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3
日台新航空公司營運 區內競爭激烈
安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股
緊貼兩大官網 掌握內地最新疫情
麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大
共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值
WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面
陸東：市場過於恐慌 可分注買入
「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂
陳茂波：疫情損經濟 財赤或增
海底撈內地店延長停業
張兆聰：減持fb 增現金等買貨
李澄幸：處理遺產樓要謹慎
環球數據前瞻
金子：疫症打擊 友邦沽17309
張兆聰：待中電被拋售吸納
蔡金強：最黑暗之後
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
謝偉銓：房屋基建須同步到位
沈永年：內地買車位須釐清產權
李聲揚：今天迎接終極一跌？
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
技術取勝：電能上升軌見支持
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元
李順威：美股歷史高位 新肺炎成調整藉口
劉思明：恒指再跌增反彈力
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796
周顯：港鐵可繞過立法會集資
何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸
何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得
王弼：長建長和暴跌不合理可買
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
湯文亮：讀三國了解港運程
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
廖偉強：歷史正在重演
布少明：政府應按經濟情况減辣
李志成：SARS價難重現
盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
黃埔花園現確診個案 周末零成交
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
雲海別墅享吐露港靚景
大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜
勿輕視積金公司評級
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
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海底撈內地店延長停業
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環球數據前瞻
金子：疫症打擊 友邦沽17309
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蔡金強：最黑暗之後
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
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沈永年：內地買車位須釐清產權
李聲揚：今天迎接終極一跌？
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
技術取勝：電能上升軌見支持
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
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劉思明：恒指再跌增反彈力
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
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何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸
何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得
王弼：長建長和暴跌不合理可買
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
湯文亮：讀三國了解港運程
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
廖偉強：歷史正在重演
布少明：政府應按經濟情况減辣
李志成：SARS價難重現
盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
黃埔花園現確診個案 周末零成交
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
雲海別墅享吐露港靚景
大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜
勿輕視積金公司評級
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