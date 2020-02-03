經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：減持fb 增現金等買貨

【明報專訊】過去兩個月，港股先進入天堂後又跌回地獄。在憧憬中國經濟復蘇、全球央行減息放水下，恒指由26000點衝上29000點，及後在中共隱瞞疫情導致全國大爆發新型肺炎，並且向全球輸出病毒，上周五夜期已急挫至25910點。在疫情肆虐下，基本因素已不重要，例如兩周前買入的永達（3669），獲高盛上周放進確信買入名單，但疫情之下誰會有心情買車？股價還是下跌。

世衛上周四宣布將新型肺炎列為國際公共衛生緊急事件，但反對任何針對中國的旅遊及貿易限制。但誰會聽這個「中國衛生部」的說話？至今就僅香港最聽話。美國、新加坡等都相繼禁止中國人或短期曾到訪中國的人入境，中國將日益被國際社會隔離。若香港爆發大規模社區感染，相信很快也會被隔離，市民都不用外出旅遊。

若港疫情惡化 樓價或跌5%至10%

港府為了托市，2019年10月放寬按揭保險至樓價1000萬元物業，最初兩周成交顯著增加，價格也上漲，但早在12月新型肺炎爆發前就啞火，現在更雪上加霜。上季負資產宗數急增1.4倍至128宗，今季勢必更多。第2大按保公司昆士蘭保險更暫停600萬元以上按保，因為認為無法計算風險。

香港經濟依靠中國，旅客和北水減少南下，零售市道，寫字樓、中高價住宅市場全都急劇放緩，只有剛需盤承接力較佳。若本港疫情惡化，整體樓價下跌5%至10%，資產減值效應將衝擊本地需求，情况較2016年更嚴峻。

A股復市 短線望中央出手托市

說回股市，港股跌勢相信超過絕大部分投資者的預期，各板塊無一倖免，短線只能期望A股復市後，中央出手維穩托市。從走勢來看，恒指過去兩星期由周線圖保歷加通道頂部急跌並失守20周線，以往這種走勢多以下試通道底部才能結束，2015年、2016年、2018年及2019年都是如此，現時底部處於25234點，短線可能尚有終極一跌。

若美股調整5%至10% 對後市是好事

美股上周五大跌，整體格局不差，更似是累積升幅不少後的調整。但值得一提的是，標普500指數月線圖出現射擊之星的利淡形態。過去20多年也沒有出現，並不具備統計意義，較為接近射擊之星的則以1998年7月及2010年4月，前者是亞洲金融風暴、LTCM引發的回吐，後者則是中國開始計劃收水，結果翌月都出現大陰燭，分別跌逾14%及8%，4個月及6個月後就回升至高位。若美股有5%至10%的調整，對於往後有更持續升勢亦是好事。另外因應facebook成本急升，本周會減持40股，增加現金等待買貨機會。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

上 / 下一篇新聞

人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
多家內銀「定向降息」 助湖北小微企
疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3
疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3
日台新航空公司營運 區內競爭激烈
日台新航空公司營運 區內競爭激烈
安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股
安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股
緊貼兩大官網 掌握內地最新疫情
緊貼兩大官網 掌握內地最新疫情
麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大
麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大
共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值
共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值
WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面
WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面
陸東：市場過於恐慌 可分注買入
陸東：市場過於恐慌 可分注買入
「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂
「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂
陳茂波：疫情損經濟 財赤或增
陳茂波：疫情損經濟 財赤或增
海底撈內地店延長停業
海底撈內地店延長停業
李澄幸：處理遺產樓要謹慎
李澄幸：處理遺產樓要謹慎
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫症打擊 友邦沽17309
金子：疫症打擊 友邦沽17309
張兆聰：待中電被拋售吸納
張兆聰：待中電被拋售吸納
蔡金強：最黑暗之後
蔡金強：最黑暗之後
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
羅家聰：SARS影響誇大 別被氣氛嚇壞
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
潘啓才：道士股復牌 證監欺善怕惡
謝偉銓：房屋基建須同步到位
謝偉銓：房屋基建須同步到位
沈永年：內地買車位須釐清產權
沈永年：內地買車位須釐清產權
李聲揚：今天迎接終極一跌？
李聲揚：今天迎接終極一跌？
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
疫情蔓延 醫藥股有炒作 中小型股欠基本面支持 石藥中生炒波幅
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振輝：不放棄自己 不怕老不會老
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：待口罩股泡沫爆破入市
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
陸振球：疫症撈底 避用槓桿
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
林少陽：新疫殺傷力有限 今起逢低吸
技術取勝：電能上升軌見支持
技術取勝：電能上升軌見支持
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
潘迪藍：疫症下未大升 美元或已失避險功能
蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元
蘇沛豐：行業穩健 香港電訊挑戰頸線11.9元
李順威：美股歷史高位 新肺炎成調整藉口
李順威：美股歷史高位 新肺炎成調整藉口
劉思明：恒指再跌增反彈力
劉思明：恒指再跌增反彈力
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
何啟聰：阿里趁低吸 短線Call 18088
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
瑞銀亞洲：高位反手做淡 美團Put 14038
摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796
摩根大通亞洲：追沽濠賭股 銀娛Put 15796
周顯：港鐵可繞過立法會集資
周顯：港鐵可繞過立法會集資
何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸
何國良：跌到合理價 毋懼疫情搶先吸
何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得
何濼生：因恐慌造成的社會損失 非常不值得
王弼：長建長和暴跌不合理可買
王弼：長建長和暴跌不合理可買
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
曾淵滄：巿盈率低過增長率可撈
湯文亮：讀三國了解港運程
湯文亮：讀三國了解港運程
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
陳永傑：貿戰告一段落 利港樓市
廖偉強：歷史正在重演
廖偉強：歷史正在重演
布少明：政府應按經濟情况減辣
布少明：政府應按經濟情况減辣
李志成：SARS價難重現
李志成：SARS價難重現
盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐
盧楚仁：人幣澳紐元同病相憐
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
豐連首現蝕讓 持貨逾3年蝕10萬 去年屋苑個別單位業主勁賺1倍離場
黃埔花園現確診個案 周末零成交
黃埔花園現確診個案 周末零成交
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
寶翠園3房月租5.1萬 低市價近一成
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
五礦方俊：油塘盤最細230呎 最快第3季推
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
意堤天池屋標售 3600萬破頂成交
雲海別墅享吐露港靚景
雲海別墅享吐露港靚景
大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜
大埔中心呎價跌穿1.5萬 交投淡靜
勿輕視積金公司評級
勿輕視積金公司評級