張兆聰：減持fb 增現金等買貨

世衛上周四宣布將新型肺炎列為國際公共衛生緊急事件，但反對任何針對中國的旅遊及貿易限制。但誰會聽這個「中國衛生部」的說話？至今就僅香港最聽話。美國、新加坡等都相繼禁止中國人或短期曾到訪中國的人入境，中國將日益被國際社會隔離。若香港爆發大規模社區感染，相信很快也會被隔離，市民都不用外出旅遊。

若港疫情惡化 樓價或跌5%至10%

港府為了托市，2019年10月放寬按揭保險至樓價1000萬元物業，最初兩周成交顯著增加，價格也上漲，但早在12月新型肺炎爆發前就啞火，現在更雪上加霜。上季負資產宗數急增1.4倍至128宗，今季勢必更多。第2大按保公司昆士蘭保險更暫停600萬元以上按保，因為認為無法計算風險。

香港經濟依靠中國，旅客和北水減少南下，零售市道，寫字樓、中高價住宅市場全都急劇放緩，只有剛需盤承接力較佳。若本港疫情惡化，整體樓價下跌5%至10%，資產減值效應將衝擊本地需求，情况較2016年更嚴峻。

A股復市 短線望中央出手托市

說回股市，港股跌勢相信超過絕大部分投資者的預期，各板塊無一倖免，短線只能期望A股復市後，中央出手維穩托市。從走勢來看，恒指過去兩星期由周線圖保歷加通道頂部急跌並失守20周線，以往這種走勢多以下試通道底部才能結束，2015年、2016年、2018年及2019年都是如此，現時底部處於25234點，短線可能尚有終極一跌。

若美股調整5%至10% 對後市是好事

美股上周五大跌，整體格局不差，更似是累積升幅不少後的調整。但值得一提的是，標普500指數月線圖出現射擊之星的利淡形態。過去20多年也沒有出現，並不具備統計意義，較為接近射擊之星的則以1998年7月及2010年4月，前者是亞洲金融風暴、LTCM引發的回吐，後者則是中國開始計劃收水，結果翌月都出現大陰燭，分別跌逾14%及8%，4個月及6個月後就回升至高位。若美股有5%至10%的調整，對於往後有更持續升勢亦是好事。另外因應facebook成本急升，本周會減持40股，增加現金等待買貨機會。

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