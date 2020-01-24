「碳排放單位也出錯」 學者挺ESG修訂

【明報專訊】港交所（0388）去年底公布ESG（環境、社會、管治）指引諮詢總結報告，並將於今年7月修改指引，企業需要披露ESG管治的監管方針及策略，並檢討相關目標進度。理工大學可持續經濟與創業金融中心主任鄭子云認為，修訂後的要求不算太嚴格，不過目前不少中小型企業的ESG報告有不少錯誤，業界需要主動提升水準，才能進一步提升要求。
鄭子云指出，有研究指現時外國ESG報告中有七成數據是錯誤或不相關，認為香港情况也相差不遠。不少中小型上市公司管理層聘用顧問公司撰寫ESG報告，不過不少顧問公司其實也不太熟悉相關事項，「報碳排放的單位也出錯」。投資者關係協會會長陳綺華表示，不少企業只是據港交所申報要求「交功課」，抄襲其他企業的報告，結果將與公司業務不相關的內容也加到報告內。
投資者關係協會在今年的香港投資者關係大獎，分別增設ESG三個獎項，擔任評審團主席的鄭子云表示，全球投資者對ESG要求提升，香港作為金融中心需提升ESG表現。
陸東籲提升透明度
公司管治方面，評審團成員之一的著名分析師陸東認為，目前公司管理人和投資者教育不足，企業需要提升透明度，例如平時管理層與投資者拒絕接觸會面，在需要向市場集資時才會招待投資者，或拒絕和給予較低公司評級的分析師會面。