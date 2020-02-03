陸東：市場過於恐慌 可分注買入

股市借勢跌 籲避開地產銀行股

陸東表示，去年底港股美股做好，令投資者對後市預期太高，惟全球經濟正在放緩，疫症只是股市借勢下跌的理由。不過他指出企業盈利增長仍然未變，認為現時市場已經過於恐慌，普遍公司相當廉宜，現時反而是分注買入的機會。

陸東認為，投資者應避免重資產行業，例如地產、銀行股，因為銀行處於不利的經濟周期，息差縮窄壓低利潤，而地產股過去受惠量化寬鬆推升樓價，不過他認為樓價已超過合理價值，這些資產衡量風險和回報後並不吸引。他建議可留意受惠於內地政策的輕資產行業，例如零售，清潔能源等。

對於內房股，陸東認為目前售樓的增長率不能持續，因為內地人大多有自住房屋，內房的需求主要來自提升居住質素，當內地人看淡經濟前景，會延遲買樓的需求。中國債務問題去年引起市場關注，陸東指出利率較高的美元債佔內房整體債務12%，在港上市的內房企業現金流，足以應付今明兩年到期的債項。

撑延發業績 勿「因期限犧牲質素」

疫情影響內地交通往來，會計界擔心未能在3月前限期完成核數，有報道指會計師公會已會面港交所（0388）希望將刊發業績限期延遲。陸東認為，會計師或因疫情未能到內地工廠審核，延遲公布業績並不是問題，不希望因期限犧牲審核的質素，有關當局應予以考慮。