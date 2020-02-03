WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面

合和中心職員：從未遷入

去年8月WeWork網站顯示，公司在港14間共享辦公室，但近月灣仔合和中心及銅鑼灣希慎廣場據點的內容已從網站刪除，只列出12個據點。WeWork合和中心據點疑似「胎死腹中」。記者前往合和中心查詢，接待處職員指WeWork從未遷入，亦未曾聽聞有共享辦公室進駐。希慎廣場職員則稱，WeWork已搬出該址一段時間，記者曾嘗試登上希慎廣場31及32樓，但升降機禁止訪客進入該兩層樓面，另有其他據點的WeWork職員向記者坦言：「希慎廣場（分店）已經冇咗一段時間了。」

翻查資料，WeWork在2019年8月時租用灣仔合和中心6萬呎樓面，呎租約45元。另外2018年10月時WeWork承租希慎廣場31及32樓全層，面積合共約3.2萬平方呎，成交呎租約90元，但遲遲未公布正式遷入日期。

中大商學院客席教授冼日明表，不少共享辦公室冀吸納初創企業、中小企或自僱人士，近月本港經濟環境不明朗增加，部分初創企業或面臨萎縮，寧願撤出共享辦公室。他提到，共享辦公室需求下跌，營運商傾向關閉部分出租率較低的據點，減省成本。

不過2019年12月WeWork曾宣布，公司在該月創下單月設立52個新據點的紀錄，形容擴張步伐展示出集團繼續「穩步發展」，而更多社區亦將於年底前陸續開業，又稱大中華地區一直是WeWork業務拓展的策略性市場。