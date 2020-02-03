經濟

WeWork上市夭折「縮舖」 疑退租合和希慎樓面

【明報專訊】共享辦公室龍頭WeWork美國上市計劃夭折後，本港拓展速度放緩，早前更傳出WeWork棄租部分據點，節省昂貴租金支出。記者發現，近期WeWork網站已悄悄將灣仔合和中心及銅鑼灣希慎廣場的分店資訊內容從網站頁面刪除，前者更是從未開張，惹來棄租揣測。本報向WeWork查詢是否已棄租相關據點，公司未有正面回應，只稱WeWork將繼續評估全球市場的營運狀況和資產，以達到更具效益的營業目標。

合和中心職員：從未遷入

去年8月WeWork網站顯示，公司在港14間共享辦公室，但近月灣仔合和中心及銅鑼灣希慎廣場據點的內容已從網站刪除，只列出12個據點。WeWork合和中心據點疑似「胎死腹中」。記者前往合和中心查詢，接待處職員指WeWork從未遷入，亦未曾聽聞有共享辦公室進駐。希慎廣場職員則稱，WeWork已搬出該址一段時間，記者曾嘗試登上希慎廣場31及32樓，但升降機禁止訪客進入該兩層樓面，另有其他據點的WeWork職員向記者坦言：「希慎廣場（分店）已經冇咗一段時間了。」

翻查資料，WeWork在2019年8月時租用灣仔合和中心6萬呎樓面，呎租約45元。另外2018年10月時WeWork承租希慎廣場31及32樓全層，面積合共約3.2萬平方呎，成交呎租約90元，但遲遲未公布正式遷入日期。

中大商學院客席教授冼日明表，不少共享辦公室冀吸納初創企業、中小企或自僱人士，近月本港經濟環境不明朗增加，部分初創企業或面臨萎縮，寧願撤出共享辦公室。他提到，共享辦公室需求下跌，營運商傾向關閉部分出租率較低的據點，減省成本。

不過2019年12月WeWork曾宣布，公司在該月創下單月設立52個新據點的紀錄，形容擴張步伐展示出集團繼續「穩步發展」，而更多社區亦將於年底前陸續開業，又稱大中華地區一直是WeWork業務拓展的策略性市場。

相關字詞﹕希慎廣場 合和中心 共享工作空間

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