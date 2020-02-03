共享工作空間退潮 細價股逆市投資 多涉財技操作 助股東套現或谷高估值

明報記者 李哲毅

星星地產（1560）在1月24日宣布，向控股股東陳文輝收購Metropolitan Group所有股本及結欠貸款，總代價為4.2億元。Metropolitan業務眾多，除了共享工作空間，亦包括提供服務式公寓、酒窖及葡萄酒、倉儲等。截至去年9月底，Metropolitan仍結欠陳文輝債務約2.67億元，交易後，債務會由上市公司負擔。

星星地產4.2億購Metropolitan Group

今次交易代價中，約3.78億元是由星星地產以可換股債券支付，涉及發行最多5.82億股新股，佔現有股本約90.65%，擴大股本約47.55%，初步轉換價為每股0.65元。債券每年票面息率為3%，條款列明，星星地產可酌情決定延遲向債券持有人支付票息最多10年。現時陳文輝持有83.53%星星地產股份，今次收購涉及關連交易，仍需待舉行股東特別大會供獨立股東表決。

無獨有偶，馬來西亞科技股Mindtell（8611）同樣在1月24日宣布，有意收購本港共享工作空間WorkTech母公司天雄集團的1%股份，涉資約100萬美元（約780萬港元），賣家為天雄集團董事高慧盈，雖然雙方只訂立諒解備忘錄，但交易意味WorkTech估值高達1億美元（約7.8億港元）。WorkTech在1月30日宣布，完成首輪融資，獲萬方家族辦公室及Click Ventures注資2500 萬美元，公司估值約剛好為1 億美元（約7.8億港元）。

翻查過往相關報道及資料，WorkTech創辦人及主席為「Michael Wong」，但從公司註冊署資料所見，天雄集團只有高慧盈一名股東，而高慧盈是在2018年5月才接手天雄集團股份。

分析：不乏細價股炒作新經濟

公共專業聯盟財經政策發言人甄文星表示，上市公司收購共享辦公室營運商後，變相讓營運商上市，並可利用上市平台融資，方便拓展業務，但收購作價過低亦會造成攤薄其他股東利益的問題。

甄文星又稱，以往不乏細價股收購炒作新經濟概念，冀刺激股價獲利。甄文星笑言，Mindtell截至上周五的市值只有7059萬元，Mindtell有意收購WorkTech的1%股份，雖然投資額亦只有780萬元，但已成功令WorkTech估值已超越Mindtell本身。