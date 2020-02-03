麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大

胡偉俊指出，目前內地出現新型冠狀病毒肺炎疫情屬黑天鵝事件，首先會令市場情緒惡化，跟着對基本面的不利影響會浮現，在市場情緒方面，SARS的經驗值得參考——在2003年內地確診感染SARS最多的個案是在4月底至5月初的一周，而恒指低位8331點則在4月25日出現，兩者的時間頗為接近。

目前內地專家對是次疫情何時見頂有不同看法，中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨牀醫學研究中心主任鍾南山上月28日接受新華社採訪時表示，疫情應在7至10日內見頂，在保障排查措施的基礎上，不擔心春運返程會擴大疫情；但也有分析指疫情高峰期要在4月底或5月初才出現。胡偉俊坦言，他沒有能力判斷哪位專家的預測比較準確，但相信按照SARS的經驗，是次新增確診個案的情况，仍會左右港股走勢。

感染人數多地域廣 對消費影響或較大

至於是次疫情對內地經濟基本面的影響，胡偉俊分析，直接打擊的是消費市道，但也會間接對出口及投資造成不利影響。他解釋，由於新型冠狀病毒肺炎對比SARS傳染性較高，故此，在SARS期間僅有約5400名內地民眾受感染，而且97%集中於廣東、北京、山西、內蒙古、河北及天津等6個省市，但是次疫情的確診人數已遠超此數，而且播散至大部分地區。

本季內房銷情料差 觀望會否減價

另外，去年內地GDP按年增長6.1%，當中消費便拉動GDP增長3.5%，則去年GDP增長組成部分中有58%來自消費，而有關比率在2003年僅35%；雖然在是次疫情中，電子商貿的銷售增長可以部分抵銷實體零售店的銷售下跌，此情况屬2003年未見。總括而言，胡偉俊相信，是次疫情對內地消費的影響仍有待觀察，惟若簡單以SARS情况作為對比，並不完全恰當。

房地產市場方面，胡偉俊指出，在疫情下很少買家願意去睇樓，故本季內房銷售料不理想，跟着便要觀察發展商會否被迫減價賣樓，由此引致銷售及價格同步下跌的惡性循環 ，這情况在2011至2012年及2014至2015年的周期均曾出現。

事實上，在去年第四季內地70個大中型城市中，樓價下跌的城市總數已逼近樓價上升的城市總數（見圖），顯示樓價早已面臨拐點，加上目前新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，樓市正面對高風險，而房地產近年一直是內地最重要的支柱產業；內地去年商品房銷售面積達15億平方米，是2003年的5倍。

須推重大刺激措施才可「保六」

而且內地出口的角色與2003年已完全不同，在2003年內地出口是經濟增長的引擎，但目前全球不少經濟體均靠內地出口拉動增長；而且目前「中國製造」已融入全球供應鏈，內地是次疫情令大部分位於上海、廣東及重慶的工廠在春運後延遲至下周一才開工，也帶來另一潛在風險。

胡偉俊總結，假如內地經濟增長需要「保六」，今年餘下時間需要推出重大刺激經濟措施，例如基建投資增長須達雙位數，屆時可為投資者帶來機會，但這最快也要等疫情受控才能啟動，故此他維持今年對內地經濟展望，「在事情變好前，先會變得愈來愈壞」。

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