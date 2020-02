麥格理胡偉俊：內房早處拐點 疫情令挑戰更大

【明報專訊】麥格理首席中國經濟學家胡偉俊指出,不少投資者將目前新型冠狀病毒肺炎的疫情與2003年SARS比較,而他認為,現時內地經濟對比起來有三大下跌風險,包括:(1)是次疫情對消費市道影響或較大;(2)難以再靠出口大幅拉動經濟增長;(3)即使在是次疫情出現前,內地房地產市場已正處於拐點。總括而言,他相信,「在事情變好前,先會變得愈來愈壞」(Things will get worse before getting better)。