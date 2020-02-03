安捷劉一賀：疫情下先避險 留意醫療股

明報記者 葉創成

從北京度歲後回港的劉一賀上周接受專訪指出，是次新型冠狀病毒肺炎其實早於去年11月底已開始出現，本來是集中在武漢市或湖北省內其他地方，惟隨着內地上月下旬展開春運，過去兩星期擴散至其他省市。

劉一賀分析，港股早在農曆新年假期前出現沽壓，而上周假期復市後沽壓更顯著，周三至周五的3個交易日累跌1637點或5.86%，主要反映市場出現系統性風險：「隨着是次肺炎疫情擴大，對內地運輸、航空、酒店，以至整體大消費行業均有不利影響，估計內地經濟本季增長並不理想，次季表現也不好說，而且這會影響全球經濟，特別是對一些與中國貿易往來頻繁的經濟體會有較大的影響」。

可以留意的是，上周三至周五的3個交易日，除了恒指大跌外，50隻成分股亦悉數「見紅」，即使向來被視為防守股的中電（0002）、電能（0006）及長建（1038）股價亦分別下跌1.76%、2.17%及2.68%，已屬期內表現最佳成份股，而兩隻藍籌醫藥股石藥（1093）及中生製藥（1177）均跌幅顯著，劉一賀認為，大市跌勢全面，反映在市場風險增加的情况下，投資者率先減磅，「對於系統性風險的憂慮，高於個股的投資機會」。

向前望的話，劉一賀表示，投資者當然要留意是次疫情的發展，尤其是內地一線城市會否爆發新一輪疫情：「港股過去兩星期大跌，主要原因便是疫情所致，跟着會收復失地或進一步下跌，也要視乎疫情的變化。」

外來常駐人口返一線城市

留意會否爆發新一輪疫情

具有醫療行業相關的博士資歷、專門研究生物科技股的劉一賀分析，去年11月底至上月底的兩個月，可被視為疫情的第一階段，已確診個案主要在武漢市、湖北省及鄰近的浙江省出現，廣東省、上海市及北京市的疫情仍然可控；而由本月開始的第二階段，關鍵是要觀察在北京、上海、深圳及廣州等一線城市工作的外來常駐人口，在農曆新年回鄉探親後重回一線城市，會否為有關城市帶來新一輪感染潮，令當地新增感染個案明顯增加。

北京延遲企業復工 成效待觀察

事實上，北京市政府上周五便宣布，為加強防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，建議除必須行業外各企業延遲至下周一（10日）才上班。劉一賀認為可從兩方面看此新政，「第一方面，延遲上班無法改變大量外來常駐人口重返大城市的人口流動的現實，只是延遲有關人員的流動，人口流動總量不會改變；第二方面，理論上，此舉的確控制了城市內部的人口流動，對肺炎的預防有正面促進作用」。

是次北京市建議延遲企業至下周一上班的措施，劉一賀指出，政府並無強制，故中小企以及私人老闆，以及低端服務業很有可能不參照此方案實行。他估計，政府是次推出上述政策有兩個層面的考慮，「第一，政府在堅決控制疫情的同時，還是希望保持經濟發展；第二，可能政府從目前的數字還認為一線城市的疫情並沒有非常嚴重，暫未需要出台更嚴厲的解決方案」。

病毒潛伏期14日 宜觀望至本月中下旬

劉一賀分析，隨着不少企業延遲上班至下周一，外來常駐人口返回一線城市的時間料持續至當日，由於是次新型冠狀病毒肺炎感染潛伏期一般達3至7天，最長不超過14天，故潛在的感染高峰有可能會在2月中旬或中下旬。

除了觀望內地一線城市會否爆發新一波疫情外，劉一賀分析，新型冠狀病毒肺炎對比2003年SARS，確診案例的死亡率較低、治癒率較高，均屬正面的數據；隨着日後確診案例可能繼續增加，上述比率若能夠繼續保持理想，便反映病毒並沒有出現變種，有利疫情控制；另外，假如內地天氣出現變化，例如出現新一波寒流，對整體疫情帶來甚麼影響，也需要密切觀察。

人口結構防疫措施不同 港疫情較可控

另外，劉一賀估計，本港控制疫情的情况會較內地理想。他分析，首先是人口結構不同，香港人口大部分屬本地人，外來常駐人口的比例較低，作為比較，北京約2200萬人口中，外來常駐人口達800多萬，佔比高達四成；第二，本港是次應對疫情的措施相對理想，例如港府目前已關閉部分關口、過去14天曾到訪湖北省的港人回港後要自我隔離14天，加上每逢出現疫情的住宅或寫字樓會盡快消毒及向外公布，而內地城市暫時未能做到上述防疫措施。

劉一賀總結，目前他傾向迴避市場風險，觀望內地疫情變化後，始再作投資決定，「若投資者現時入場買股票的話，是判斷疫情可以受控的搶先部署；但我們則希望迴避風險，考慮到市場可能出現更壞的情况」。

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