疫情恐令港航受壓 學者：或裁員1/3

港航：持續調整班次 應對市場需求

就《南華早報》上周五（31日）指港航即將裁員的報道，港航回應稱，受累於去年下半年訪港旅客下降及現時的新型冠狀病毒爆發影響，打擊業務收入，因此持續調整班次及停辦多個航點以應對市場需求。

港航又表示，正密切關注現時的情况，預計持續疲弱的旅遊需求延續至2020年第二季度，並且復蘇將會十分緩慢。港航強調，公司運作一切如常，員工會時刻保持專業及最高水平的安全標準。

學者：設長途航線 戰略定位不清晰

港航近半年持續削減長途航線，最新往返洛杉磯及溫哥華的兩條長途航線，分別將於周六（8日）及下周三（12日）起停辦。中大航空政策研究中心政策研究主任袁志樂接受本報訪問時表示，港航在去年11月底已宣布削減現有營運規模約6%，現再加上疫情影響下要取消部分往返內地航班，削減人手是必然結果，而削減的規模則預期在三分之一左右。

袁志樂認為，港航最大的問題是定位不明，最初所開的航點較傾向港人常去的地點，但其後增設長途的航線，戰略定位變得不清晰，對港航而言，開辦區域的航線會比較有利其發展。

港航目前最重要「諗止蝕」

空運牌照局在去年12月曾引用相關條例，對港航的牌照附加新條件，不過當局最後決定暫不採取行動。袁志樂認為，當中最大的考慮是港航獲海航注資，有關當局可能因此斷定港航在短期內仍有能力繼續經營。

他又稱，另一方面，有航空公司倒閉或會令香港「國際航空樞紐」的形象受損，同時站在消費者的角度上，航空公司倒閉不單令已購票的旅客蒙受損失，亦會影響外地旅客，相信亦是當局暫時放港航一馬的考慮因素之一。他強調，就港航目前的情况來看，最重要是「諗止蝕」。

對於機管局應否考慮提供暫時機場收費寬免，以助業界應付艱難情况，袁志樂認為，機場收費佔航空公司的經營開支約10%至15%，即使豁免，實際幫助都未必太大，不過出於共渡時艱的角度，政府及相關當局可以考慮。

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