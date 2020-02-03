多家內銀「定向降息」 助湖北小微企

浦發銀行為武漢客戶設「無還本續貸」

潘光偉表示，銀行業金融機構在服務疫情流行地區防控企業的同時，也積極助受疫情影響的小微企業的發展，提供差異化優惠的金融服務。第一招包括優化貸款展業方式，針對受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但暫時受困的企業，多家銀行表示不抽貸、斷貸、壓貸，並積極通過展期、無還本續貸、信貸重組、減免逾期利息等方式予以全力支援。

例如，浦發銀行為武漢客戶設「無還本續貸」專屬業務方案，企業毋須歸還原貸款本金即可完成續貸，續貸後貸款期限順延一年，並給予借款企業最優惠利率。

小微企貸款利率降0.5厘

第二招二是下調企業貸款利率。為減少肺炎疫情對湖北轄內小微企業的影響，增強小微企業活力，農業銀行（1288）、建設銀行（0939）、交通銀行（3328）、渤海銀行等多家銀行均表示，對湖北省內普惠小微企業、個體工商戶和私營企業主經營貸款，在現有利率基礎下調0.5厘，降低小微企業融資成本。浙江網商銀行針對150萬湖北小店和正在抗擊疫情的30萬醫藥類小店，不抽貸不斷貸，並下調利息10%。

[武漢肺炎]