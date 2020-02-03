經濟
武漢肺炎

上交所：受疫情影響企業可申延發全年業績

【明報專訊】武漢肺炎持續擴散，連帶上市公司發布全年業績進度亦受阻礙。上交所日前公布一系列措施，協助公司申請上市、發布業績等，其中指出上市公司如因受疫情影響，預計難以在原預約日期披露2019年度報告，可依規向該所公司監管部門申請辦理延期至2020年4月30日前披露。

上交所表示，在疫情防控期間上交所暫不安排現場上市儀式，與發行人的上市協議通過郵寄方式簽署；支持發行人在疫情影響消除後在上交所補辦上市儀式等。

新股藉互聯網電話開展非現場路演

此外，自2月3日起，科創板首次公開上市審核、上市公司重大資產重組審核及其他相關審核中發行人回覆時限等規則規定的審核時限，以及發行人更新財務報告的時限，予以中止計算；具體恢復計算時間將根據疫情防控情况另行通知。項目審核期間暫不接待預約現場溝通、現場諮詢。

上交所又稱，為支持發行人和主承銷商做好疫情防控及發行承銷工作，就今次疫情防控涉及的首次公開發行股票信息披露及相關業務安排等事項設立專門服務通道，隨時接受發行人和主承銷商溝通諮詢。鼓勵發行人與主承銷商通過互聯網和電話方式開展非現場路演，上證路演中心可提供網上路演遠程端口接入服務。確有需要開展現場路演的，原則上不安排一對多現場路演。

同時，該所免收註冊地在湖北省上市公司2020年上市年費，免收2020年註冊地在湖北省新上市公司的上市初費和上市年費。上交所呼籲投資者在疫情防控期間做好自身健康防護，鼓勵通過網絡、電話等方式行使股東權利、查閱信息、參與證券交易，理性看待今次疫情影響，審慎投資。

[武漢肺炎]

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