人行萬億救市 A股復市仍不樂觀 A股ETF上周挫近一成 中證監傳禁沽空

明報記者 廖毅然、溫藹紅

本港上市的多隻A股相關ETF，上周普遍大跌，且出現龐大折讓（見圖）。例如南方A50（2822）及安碩中國A50（2823），兩者都在3個交易日累跌逾7.8%，每單位價格較資產淨值折讓（NAV）逾7%。這兩者都是最多成交的A股ETF，同樣追蹤上證最大的50隻A股。追蹤滬深300指數的華夏滬深300（3188），上周累跌8%，折讓幅度亦達到7.81%。跌得最多的要數南方中國創業板（3147），主要追蹤深圳創業板指數，累跌幅度及折讓程度都超過9%。

恒生AH股溢價指數上周飈升至135.51，創自2018年1月高位，即在港上市H股，普遍較其A股折讓35.51%。以往平保（2318）、海螺水泥（0914）及招商銀行（3968）較受外資歡迎，H股不時較其A股出現溢價，但目前處於折讓狀態，3隻H股上周五收市價，分別較其A股折讓5.2%、6.9%及8.2%。第三項指標是新加坡上市A50期貨，海外投資者若要對冲A股，此期貨為首選。A股於1月24日休市起，該期貨價格累跌7%。

人行「放水」 銀行流動性增9000億

人行昨日宣布，今天開展1.2萬億元（人民幣‧下同）逆回購操作投放資金，以確保疫情防控特殊時期銀行流動性充足供應，以及貨幣市場平穩運行，銀行流動性將比去年同期多9000億元。市場估計，注資主要是保障市場流動性及穩定市場信心。

另據《21世紀經濟》報道，中證監昨晚通知多家券商，今日起暫停融券賣出業務，惟此前已存續的賣出融券不用強制歸還。

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝表示，受疫症影響，內地大部分經濟活動已經暫停，將衝擊整體經濟，料A股復市後「跌勢將更加慘烈」，他指即使部分官媒已進行相關維穩工作，但短期內難見樂觀。

分析：投資反向ETF作對冲

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，A股ETF大跌間接反映市場對A股復市的預測，加上肺炎感染數字持續上升，各國對中國旅客出入境作出管制，料中國今年「保6」目標將更艱難，短線不看好A股，料恒指短期將徘徊在26,000點，建議除投資反向ETF作對冲外，亦要避開中港旅遊、航空等股份，至於醫藥股只屬投機炒作。

[武漢肺炎]