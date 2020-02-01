恒地西半山王國成形 擁多個住宅項目

上述重建項目由兩座樓高約29層的住宅連同會所設施組成，總樓面達27.69萬方呎，為西半山近年最矚目重建項目之一。

屋宇署文件顯示，項目提供約172伙，根據署方計算方法（即未計廚房、廁所等面積，故實際上會較發展商售樓時公布的實用面積細），其中約80伙面積為1000方呎以下，其餘單位面積均逾1000方呎。

項目亮點是當中兩個估計是頂層特色戶，未計廚房、廁所等，面積已達8892及9095方呎，預料發展商未來賣樓時，單位實用面積將逾萬方呎。

另恒地營業（一）部負責銷售的羅便臣道帝滙豪庭，現餘約68個待售單位，集團擬保留約30個標準及特色戶長線收租，意向呎租料參考同系干德道天匯的水平，或有機會超過100元。

早於2016年開售、單位總數90伙的帝滙豪庭，當時累售22伙，平均實呎2.4萬至2.7萬元。項目標準單位實用面積1023至1735方呎，特色和複式戶實用面積2674至4749方呎，料稍後開放現樓示範單位。

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