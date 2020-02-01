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2020年2月1日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
銀行業抗疫 全港三成分行停業 五大行共關142分行 匯豐︰ATM不受影響
陳振英：多屬商業區 影響長者有限
銀行界：按揭估價趨保守 首期宜多預
上季負資產宗數急增1.4倍至128宗
王雪紅與夫參與TVB控股股東重組
企業同股不同權 港交所重啓諮詢 股東市值需達2000億 最多每股5票
Webb：似為螞蟻金服來港鋪路
港1月以來6證券行結業
恒指夜期失守26000點
兩新股招股 富石金融超購26倍
中國1月PMI回落至50 符預期
亞馬遜季度收入創新高 股價升近10％ 曾創盤中新高
業務增長乏力 IBM易帥
道指早段急挫450點 抹去1月升幅
官方樓指12月跌1.7% 3月最勁 未反映疫症擴散 業界料首季樓指跌5%
租金指數去年跌1.76% 10年首錄下跌
CCL連升兩周 未反映疫情
確診海通女高層 8年前千萬購御金單位
上月20宗新盤撻訂 一半屬大訂
蘇麗鐘錶46萬續租尖沙嘴舖 低8年前三成
陸振球：樓市返SARS價 想法不切實際
周末睇樓好去處
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
恒地西半山王國成形 擁多個住宅項目
區內富特色建築古蹟
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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銀行業抗疫 全港三成分行停業 五大行共關142分行 匯豐︰ATM不受影響
陳振英：多屬商業區 影響長者有限
銀行界：按揭估價趨保守 首期宜多預
上季負資產宗數急增1.4倍至128宗
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周末睇樓好去處
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恒地西半山王國成形 擁多個住宅項目
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