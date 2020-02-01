上月20宗新盤撻訂 一半屬大訂

新盤市場最新錄得的撻訂，來自恒地（0012）西半山THE RICHMOND，以及長實（1113）深水埗愛海頌，其中1月底首輪開售30伙並告沽清的THE RICHMOND，錄得的首宗撻訂，為3樓實用283方呎D室1房戶，原於1月21日以856.9萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉約43萬元，發展商昨晚已修改價單，將單位提價2%，稍後重售。至於THE RICHMOND日前以折實平均實呎3.21萬元加推的30伙，目前仍未上載銷售安排。另愛海頌3座17樓實用506方呎F室，屬2房戶，原於1月20日以917.7萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉約46萬元；連同此個案，愛海頌去年底開售至今累錄5宗撻訂。

形薈特色戶連車位5460萬沽破頂

不過，個別一手盤特色戶仍錄高價成交；新地（0016）旗下已屆現樓的筲箕灣形薈，透過招標售出2座頂層35樓A室特色戶，單位實用1279方呎、另連平台及天台，以5460.2萬元售出(連3個車位)，實呎逾4.26萬元，創項目成交價新高。成交紀錄冊顯示，買家可獲360日長成交期(但須於180日內分段繳付15%樓價)，但未獲現金回贈。

此外，碧桂園（2007）營業及市場策劃總監林曉箐表示，集團牽頭發展的馬鞍山泓碧，稍後以現樓形式推售4房大單位及獨立洋房。她續指，泓碧2018年底推出至今累售約395伙、套現逾33億元，平均實呎1.75萬元，而港鐵屯馬線第1期將於2月14日通車，對位於烏溪沙站附近的泓碧銷情有正面刺激作用。