確診海通女高層 8年前千萬購御金單位

物業估值升約四成

代理又稱，自鄧晞確診後，御金‧國峯管理公司通知，所有訪客，包括代理、睇樓客及探親人士，均需先量體溫及戴上口罩。不過，九龍站區內其他二手屋苑，則暫未有特別安排。

內地客1900萬蝕沽天賦海灣單位

疫情肆虐，有內地客對後市不感樂觀，蝕讓物業沽貨套現。市場消息指，有關單位為大埔天賦海灣11座中層B室，實用1350方呎，連車位以1900萬元易手，折合實呎14,074元。據悉，原業主為內地客，於2013年約以1918.2萬元購入單位（不包括車位），帳面蝕讓18.2萬元或1%，若連同2015年車位購入價85萬元，以及扣除釐印等使費，估計蝕讓金額約175.13萬元或約8.4%。

業主移民965萬沽愉景新城3房戶

此外，有業主因疫情擴散，索性移民沽貨套現（見表）。中原地產首席分區營業經理劉智佳表示，愉景新城上月共錄得6宗成交，較去年12月增加1宗，平均實呎則維持在1.45萬元水平。劉指出，愉景新城新近錄得的成交為11座低層A室，實用面積658方呎，3房套房間隔，業主因移民賣樓，獲外區用家議價後，單位最終以965萬元成交，實呎14666元。原業主2009年1月以307萬元買入，帳面獲利658萬元或2.1倍。

白居二客418萬入市廣明苑2房

另美聯物業高級營業經理黃金輝表示，將軍澳廣明苑日前錄得白居二入市個案，有關單位為廣明苑C座高層15室，實用426方呎，2房間隔，獲白居二客入市，成交價418萬元（未補地價），實呎9812元。原業主1998年以逾88.5萬元（未補地價）購入，近月移民加拿大，並同步放售物業，帳面獲利329.5萬元，持貨22年升值3.7倍。