租金指數去年跌1.76% 10年首錄下跌

連跌4個月累跌5.1%

差估署最新數據顯示，12月份本港私樓整體租金指數報189.9點，按月跌0.99%，連跌4個月，較去年8月份高峰200.1點累計下跌約5.1%。各類型單位租金指數全線下調，其中A、B及C類中小型單位，最新租金指數報193.9點，按月跌0.97%；D及E類大單位，最新報150.4點，按月跌1.63%。值得一提的是，過去10年本港樓價持續向上，租金上升對樓價有一定的支持作用，惟去年全年租金卻下行。2019年全年租金指數回落1.76%，為2009年後首見，2018年租金升幅為3.09%。

內地生來港租樓減 後市受壓

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，去年受中美貿易戰以及社會運動影響，市民擔心經濟出現問題，租樓預算較為保守，加上內地生來港租樓個案減少，而市場又有不少入伙盤，業主為盡快租出物業亦願意減價將單位出租，令整體租金全年罕有地出現跌幅。

他又稱，雖然中美貿易戰已有好轉，但武漢肺炎疫情未明朗，預料今年上半年租金仍然受壓，但相信跌幅輕微，僅約2至3％。

代理料今年上半年租金再跌2%

事實上，近期樓市波動，部分業主減價租出單位，中原地產副分區營業經理王鎮宇表示，傳統春節遇上新型肺炎於內地肆虐，加上近期部分業主轉售為租，有業主恐單位空置期長，不惜減租吸客，其中東涌東環2B座高層6室，實用411方呎，一房連書房間隔，以1.25萬元租出，呎租30.4元。同類型單位在農曆新年前月租一般約1.35至1.4萬元，新成交租金屬偏低水平。業主2018年10月以600萬元買入單位，現租金回報約2.5厘。