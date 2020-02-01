官方樓指12月跌1.7% 3月最勁 未反映疫症擴散 業界料首季樓指跌5%

明報記者 林尚民

若最終售價指數首季跌約5%，即幾可抵消去年全年升幅。總結去年全年，售價指數累漲5.3%，按年升幅仍較2018年高3.4個百分點。事實上，受中美貿易戰加上反修例事件影響，去年6月至10月的差估署售價指數連續下跌5個月，到10月政府放寬按保樓價上限，樓市一度回暖，11月份售價指數反彈1.85%。

可惜，11月份反修例事件白熱化，反映11月市况的12月份樓價指數再度回落，報189.9點，跌幅1.67%，為3個月來最大跌幅。

各類型單位售價指數全線報跌，其中A、B及C類中小型單位，最新售價指數報381.2點，按月跌1.7%；D及E類大單位，最新報314.4點，按月大跌2.5%。

售價指數去年全年升5.3%

對於樓價調頭回落，利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，有關數字主要反映11月市况，當時反修例風波嚴峻，一、二手交投疏落，部分心急業主減價沽貨，拖累樓價下跌。

他認為，雖然農曆新年前樓市有好轉，但武漢肺炎殺入本港，原本有意於春節後入市的買家再度觀望，預料今年首季樓價仍會受壓，樓價指數有機會回落3至5％。

萊坊執行董事林浩文亦稱，有關數字並未反映武漢肺炎對樓市影響，早前預計農曆新年後會出現小陽春，但在疫情變壞的情况下，相信小陽春不會出現，部分新界地區的屋苑（如屯門，元朗及天水圍）之前的一陣升浪，在現今疫情下，這類物業有回吐壓力，直至疫情穩定或完結，而住宅成交量在未來1至2個月有機會下跌25至35%。

市場料樓市不會如03年SARS大跌

不過，他認為，除非疫情變成完全失控，否則樓市不會像2003年SARS般的大跌，因現時業主的「持貨能力」比當年好。在各項外圍及本地因素下，估計今年上半年樓市會比較波動，下半年會相對平穩。

林浩文又稱，雖然近日社會運動較平靜，但經濟數據顯示本港正步入衰退，再加上疫情的影響下，可謂雪上加霜，估計經濟會持續變差，部分影響大的行業如零售、餐飲及酒店業等，估計未來2至3個月可能出現「結業潮」及「裁員潮」，對樓市將帶來負面影響。