業務增長乏力 IBM易帥

首採雙箭頭領導結構

今次是IBM首次讓CEO和總裁由不同的人擔任，雙箭頭的領導結構——由一名經驗豐富的IBM老將，搭配另一個公司新成員，致力推動IBM復興。62歲的羅睿蘭擔任CEO已8年，是科技業界罕有的女舵手。她自1981年加入IBM，早年從事技術崗位，1990年代起負責銷售、市場策略等業務。2002年她主管環球服務部門，負責價值35億美元收購羅兵咸永道（PwC）諮詢業務的談判。這次收購為專業服務史上最大宗交易，IBM自此進軍服務行業。

IBM的成功建基於其向其他公司提供技術，但隨着愈來愈多企業把數據由自家服務器轉為儲存於雲端，IBM在應對這變化方面被指未夠迅速。羅睿蘭掌舵的8年間，IBM的銷售額下降25％以上，股價也跌逾25％，跑輸其他科技巨頭。在此期間，微軟股價上漲500％以上，納指升約250％。

將專注發展雲端業務

羅睿蘭近年一直強調，IBM將成為雲計算領域的有力競爭者，但研究機構Gartner的數據顯示，IBM在雲基礎設施方面的市場份額不到2%。投資銀行Stifel Financial的分析師David Grossman稱，業界變化很大，羅睿蘭也作出很多改變，最多只能說她沒有及時作出足夠的改變。羅睿蘭去年試圖借助收購紅帽帶動雲端業務增長。這宗交易是IBM創立108年以來最大規模的收購，而候任行政總裁Krishna在這宗收購發揮了主導作用。

（綜合報道）

[國際金融]