亞馬遜季度收入創新高 股價升近10％ 曾創盤中新高

亞馬遜周四盤後股價曾飈升12%，升穿2100美元，市值增加逾1000億美元，帶挈行政總裁貝索斯的身家暴漲132億美元，總值增至1295億美元。亞馬遜昨晚早段股價最多曾升9.89%，高見2055.72美元創盤中新高，市值再次升穿1萬億美元大關。

運輸成本較預期低

為完成一日內貨品送抵會員的目標，亞馬遜將倉庫遷至更接近客戶的地點，令成本攀升。亞馬遜財務總監Brian Olsavsky稱，上季的會員一日內收貨服務支出，略低於此前預期的15億美元，貨運效率正在提升。亞馬遜目前預計，今季相關項目的成本將降至10億美元。券商Raymond James指出，投資者曾擔心亞馬遜加快對會員的送貨速度會拖累利潤，最終證明它能夠提高送貨效率，同時令投資者滿意。

Prime會員超過1.5億

上季的訂單增加，彌補了成本上漲。亞馬遜上月表示，經歷了歷來最強勁的假日購物旺季，在全球接獲數十億個訂單。美國零售商協會（NRF）的報告稱，2019年的假日旺季銷售額按年增長4.1%，其中電商銷售額增長14.6%。反觀亞馬遜的零售對手Target假日銷售不及預期，而梅西百貨（Macy's）、J.C.Penney、Kohl's等銷售額也在去年11至12月下降。

亞馬遜表示，目前在全球擁有超過1.5億Prime會員。對上一次在2018年4月披露時，會員人數為1億以上。它的會員目前支付119美元的年費，換取免費送貨服務、串流媒體訂閱、新鮮雜貨折扣優惠等。

雲計算上季收入增長34%

至於亞馬遜的增長引擎——雲計算服務（AWS），上季收入按年增長34%至100億美元，惟低於以往超過40%的增長率。AWS的營業利潤按年增長19%至26億美元。相比下，其競爭對手微軟上季拿下美國國防部價值100億美元的雲端服務合同，使其雲計算業務銷售額同比增長62%。亞馬遜廣告業務銷售額則按年增長41%至48億美元。這業務以搜索及銷售廣告位置為主，成為該公司另一重要收入來源。亞馬遜預計第一財季銷售額在690億至730億美元之間，按年增長16%至22%。

（綜合報道）

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